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Зеленский выдвинул России новые условия по Донбассу

08 мая 2020, 18:10  •  149 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава Незалежной заручился поддержкой Германии и Франции
Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы Россия вслед за Незалежной повысила уровень своей делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом лидер украинцев сообщил сегодня на брифинге в Луганской области.
По его словам, в таком шаге Киев поддерживают в Берлине и Париже.
"Также хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация. Потому что мы хотим, чтобы все было очень быстро, чтобы люди, которые находятся на заседаниях Трехсторонней контактной группы, могли принимать решения, чтобы у них был статус, государственный статус", – цитирует пана Зеленского "Интерфакс-Украина".
Напомним, 5 мая глава Незалежной утвердил новый состав и регламентировал полномочия делегации Киева в ТГК, главой которой остался второй украинский президент Леонид Кучма. В частности, новичком переговорщиков стал вице-премьер Алексей Резников как первый замглаву делегации. Также в группу вошли вошли замруководителя Минобороны Александр Полищук, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко и главы трех парламентских комитетов.
Однако этого пану Зеленскому оказалось мало. Накануне стало известно, что к киевским переговорщикам пану Резникову поставлена задача добавить около десяти человек из числа вынужденных переселенцев с воюющего шахтерского края.
"Есть идея сформировать эту группу представителей Донбасса из адвокатов, журналистов, бизнесменов, священников и так далее", – цитирует "Новое время" источника в окружении пана Зеленского.
Можно только представить, что и кого будут представлять сбежавшие от бомбежек украинских ВСУ юристы, представители СМИ и предприниматели.

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