Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / Политика

Зеленский выдвинул новые обвинения против России из-за Донбасса

10 декабря 2020, 11:05  •  168 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Украины заявил о заинтересованности его страны в мире и не упустил возможности упрекнуть РФ
Владимир Зеленский разразился речью, посвященной годовщине саммита "нормандской четверки". Отметив достижения Незалежной, он выдвинул новые обвинения в адрес России.
Во время прямых переговоров глав стран-участниц нормандского формата можно добиться значимых результатов, сказал президент Украины. И заявил, что его страна показала всем, в первую очередь – жителям Донбасса, свою заинтересованность в мире, в отличие от РФ, которая, по его словам, блокирует выполнений договоренностей.
Кроме того, Незалежная готова к новому этапу разведения войск. А еще к разминированию территорий и обмену пленными между сторонами конфликта.
Несмотря на трудности, впервые за годы войны удалось установить режим прекращения огня. Он продолжается с 27 июля этого года, благодаря чему сохранены десятки жизней украинских граждан – военных и не только.
Также Незалежная построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда и выезда с пунктами административных услуг. Тем самым Киев демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира можно, отметил Зеленский.
И добавил, что его страна может выиграть битву за жителей "временно оккупированной территории". Украиной предпринимаются конкретные шаги, доказывающие дончанам и луганчанам, что она "значительно лучше", чем непризнанные самопровозглашенные республики, пафосно заключил Владимир Александрович, информирует пресс-служба.
Ранее Владимир Зеленский разместил на своей странице в соцсети фото с Владимиром Путиным. Под снимком президент Незалежной написал, что Киеву удастся решить проблему с Донбассом, несмотря на явные трудности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



168
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 02:50
В Турции объяснились по поводу "претензий" к российской вакцине от COVID-19
10 декабря 2020, 01:00
Старикам обещали "выплаты Путина" и обманули. Кто стоит за предательством?
10 декабря 2020, 09:15
Профессор пошёл против Роспотребнадзора, указав на ошибки с COVID: "Паника намеренно организована"
10 декабря 2020, 01:00
"Испугались услышать правду": Захарова усомнилась, что Германия и Франция хотят мира в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:00
Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсацио...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 20:55
"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
06 декабря 2020, 02:35
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получится
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.