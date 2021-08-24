Президент Украины Зеленский выступил на Дне независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на параде в Киеве к 30-летию независимости Украины сделал вид, что прослезился.

В центре Киева прошли праздничные мероприятия к 30-летию провозглашения независимости страны. Вместо военного парада по Крещатику прошло театрализованное действие со сценами из истории Украины. В мероприятиях также участвует до 4 тысяч солдат армии страны, а также авиация НАТО.

Во время парада каждую сцену завершала проходящая маленькая девочка с букетом цветов. Под конец праздника Зеленский сделал вид, что на его глазах появились слезы.

Зеленский, выступая на Дне независимости, также не удержался и унизил жителей Донбасса и бывшего президента Украины, также занимавшего посты премьер-министра и главы Партии регионов Виктора Януковича.

"Ровенщина подарила нам первого президента Украины (Леонида Кравчука), Черниговщина - второго (Леонида Кучму), Сумщина - третьего (Виктора Ющенко), Донеччина - подарила нам...", - сделал паузу бывший актёр Зеленский и продолжил: Леонида Быкова (актёр) и Сергея Бубку (олимпийский чемпион по лёгкой атлетике".

Президент Янукович был свергнут в результате вооружённого неонацистского переворота в Киеве в марте 2014 года. Новые власти Украины развязали гражданскую войну против жителей Донбасса.