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Зеленский выдавил слезу и унизил Януковича на параде в Киеве
24 августа 2021, 13:30 • 316 • Политика
Президент Украины Зеленский выступил на Дне независимости Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на параде в Киеве к 30-летию независимости Украины сделал вид, что прослезился.
В центре Киева прошли праздничные мероприятия к 30-летию провозглашения независимости страны. Вместо военного парада по Крещатику прошло театрализованное действие со сценами из истории Украины. В мероприятиях также участвует до 4 тысяч солдат армии страны, а также авиация НАТО.
Во время парада каждую сцену завершала проходящая маленькая девочка с букетом цветов. Под конец праздника Зеленский сделал вид, что на его глазах появились слезы.
Зеленский, выступая на Дне независимости, также не удержался и унизил жителей Донбасса и бывшего президента Украины, также занимавшего посты премьер-министра и главы Партии регионов Виктора Януковича.
Президент Янукович был свергнут в результате вооружённого неонацистского переворота в Киеве в марте 2014 года. Новые власти Украины развязали гражданскую войну против жителей Донбасса.
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