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Зеленский выдал желаемое за действительное по "Железному куполу" - эксперт

16 сентября 2021, 21:35  •  101 • Политика
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Вашингтон не станет предоставлять систему ПРО, чтобы не раздражать Москву
Вашингтон не планирует обеспечивать Киев американской системой ПРО "Железный купол". Возможно, подобная идея где-то кем-то и обсуждалась кулуарно, однако это далеко не значит, что такое решение действительно будет принято, как о том в последние дни без умолку вещают в руководстве Незалежной.
Об этом заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта в комментарии российскому изданию "ПолитНавигатор".
По его мнению, в США нет решения по вопросу предоставления киевскому режиму "Железного купола", о чем как о свершившемся факте, "поглощенные агрессией и русофобией", говорят постмайданные вожди, раздувшие тему, услышанную где-то в закулисьях.
Эксперт прогнозирует, что Вашингтон не пойдет на то, чтобы обеспечить Незалежную американской системой ПРО. Свой вывод он делает на примере передаче ВСУ "Джавелинов", которыми, по сути, украинские военные не распоряжаются, "хотя они у нас формально есть, но их как бы нет".
"Кроме того, предоставление Украине "Железного купола" сейчас будет противоречить тем политическим тенденциям в отношениях США и России, которые мы сегодня наблюдаем. Все, в том числе и американская администрация, прекрасно понимают, что это стало бы невероятным раздражителем в данной ситуации", – заметил ветеран.
Шабовта выразил сомнение, что Белый дом прислушается к чаяниям и фантазиям президента Украины Владимира Зеленского и его офису, поскольку сейчас американцев беспокоят собственные проблемы.
"Вокруг "Железного купола" раздувается очередная пропагандистская шумиха, ее раскручивают многие, начиная от министра иностранных дел и заканчивая президентом", – констатировал специалист.
Необходимо добавить, что затравку для разговоров о "Железном куполе" для Незалежной в СМИ кинули авторы статьи в американском издании Politico. После этого тема разогналась по всем украинским и российским медиа.
Накануне слухи добрались и до ушей представителей Белого дома, а именно до постоянно не подготовленной к встрече с журналистами любимой нами Джен Псаки. Когда ее спросили насчет "Железного купола" для украинцев, та традиционно произнесла, что ей нужно "проверить эту информацию с членами моей команды", передает РИА "Новости". Она хорошо помнит, что во время встречи президента Джо Байдена с главой Украины Зеленским он обещал тому военную помощь, но конкретики Псаки не знает.

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