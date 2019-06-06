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Зеленский выбрал "подходящий" для себя вариант ухода с поста президента

06 июня 2019, 22:09  •  125 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию за собственную отставку, которая набрала порядка 60 тысяч голосов. По его словам, он не может уйти с поста.
Украинский президент Владимир Зеленский по пунктам перечислил причины, по которым может покинуть свой пост. Его комментарий связан с петицией украинцев, призывающих отправить в отставку Зеленского. На данный момент петиция собрала более 60 тысяч голосов.
По словам президента Незалежной, причин покидать занимаемый пост у него нет. При этом, указал он, всё, что касается отстранения главы государства от власти прописано в статье 108 Конституции Украины.
В частности, отметил он, полномочия президента прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности выполнять их по состоянию здоровья, а также в случае импичмента или же смерти.
Сам Зеленский указал, что "по объективным причинам" пункты 1, 2 и 4 не рассматриваются. Таким образом, он вполне допустил вариант с импичментом.
Впрочем, отметил украинский лидер, для реализации импичмента необходимо принять особый закон. Он предложил выдвинувшим петицию гражданам "требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)"
Отметим, что законопроект внесён Зеленским в парламент 29 мая, однако Рада отказалась его рассматривать.
"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех без исключения чиновников и процесс жёсткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законным, а главное - реальным способом", - резюмировал свой ответ подписавшим петицию гражданам Зеленский.

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