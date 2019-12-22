Зеленский ввёл в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности».

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года «О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности», — говорится в документе.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании ведомства были рассмотрены три ключевых вопроса — сценарий реинтеграции Донбасса, территориальная оборона и кибербезопасность.

Он добавил, что стратегия территориальной обороны должна быть принята до 31 марта 2020 года, а говоря о кибербезопасности, Данилов заметил, что Украина ежедневно сталкивается с атаками «с определённых территорий».