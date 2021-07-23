Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против бизнеса богатейшей женщины России. Досталось также компаниям из Белоруссии, Польши, Киргизии, Армении и Казахстана.

Зеленский в пятницу, 23 июля, утвердил санкции СНБО против ряда физических и юридических лиц. Срок действия ограничений - три года.

Под санкции, в частности, попал международный интернет-магазин Wildberries, основателем и гендиректором которого является бизнесвумен из России Татьяна Бакальчук. В марте этого года она была признана самой богатой женщиной в России. Её состояние журнал Forbes оценил в 1,4 млрд долларов.

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" (Wildberries). Срок действия - три года, - говорится в приложении к указу о санкциях, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

Помимо Бакальчук в санкционный список попал совладелец Wildberries Владислав Бакальчук и директор компании по IT Андрей Ревяшко. Ограничения затронули и представителей других стран. Так, например, указ Зеленского касается граждан Франции Жераля-Юбера Файяра и Кристеля Неана. Оба обвиняются в "содействии ДНР".

Напомним, что Зеленский уже далеко не в первый раз использует СНБО для того, чтобы вводить санкции против неугодных киевскому режиму лиц. Ранее он точно так же ввёл ограничения против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, чем, по мнению оппозиции, нарушил украинское законодательство. Санкции были введены против гражданина Украины, вина которого не была доказана судом.