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Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

26 октября 2019, 16:39  •  151 • Украина
В пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского сообщили, что глава государства второй день находится в населённом пункте Золотое в Донбассе, где общается с местными жителями и военнослужащими по вопросу разведения сил.
 
© president.gov.ua
 

«В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск», — цитирует пресс-службу Интерфакс-Украина.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Зеленского в отсутствии политической воли для окончательного согласования даты разведения сил в Донбассе.

В апреле экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН предупредил, что Зеленскому будет непросто добиться мира в Донбассе с учётом возможного сопротивления украинских радикалов.

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