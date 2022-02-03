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Зеленский всё же готов "покататься на лыжах" в Сочи ради "точки в войне"
03 февраля 2022, 23:10 • 125 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский всё же готов "покататься на лыжах" в Сочи ради "точки в войне с Россией"
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что для него якобы не имеет значение выбор места для переговоров с представителями России. Об этом политик заявил по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил Зеленскому приехать в Москву, Сочи и Петербург. Однако украинский президент попытался высмеять дипломата.
Зеленский поинтересовался, приглашают ли его в Сочи, чтобы покататься на лыжах. После этого он потребовал провести встречу в Одессе.
Но теперь позиция политика вновь изменилась. Кроме того, он поблагодарил Эрдогана, выступающего в качестве посредника между Киевом ми Москвой.
"Неважно, где именно поставить точку в войне", - заявил Зеленский.
Как заявил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия давно намекает Украине, что последней необходимо прекратить подготовку к силовой операции в Донбассе. Иначе Москва признает независимость ДНР и ЛНР, причем процесс постепенно набирает обороты.
"Россия всячески намекает, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения. И чтобы Киев начал процесс мирный в Донбассе", - добавил эксперт.
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