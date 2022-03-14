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Зеленский всё-таки сбежал: очередной фейк офиса разоблачён

14 марта 2022, 02:15  •  143 • Политика
Владимир Зеленский всё-таки сбежал, и очередное опубликованное видео с участием президента Украины это подтверждает. Очередной фейк офиса главы Незалежной разоблачён.
Авторы Telegram-канала "Война с фейками" опубликовали очередную ложь от офиса Зеленского и её разоблачение. На распространённом официальным Киевом видео президент Украины посещает госпиталь, где лежат раненые бойцы ВСУ. Якобы это видео было снято 13 марта в столице Украины.
В посте напомнили, что Зеленского уже выводили на чистую воду. Записанные им "в Киеве" видеоролики были смонтированы. Политик на самом деле снимался на фоне хромакея, а остальное уж дело техники.
Теперь же пиарщики Зеленского перешли к "плану Б", пишут авторы канала. Настало время публикации так называемых "консервов" – видеороликов, которые были сняты ранее и хранились как раз для таких случаев. Разоблачить фейк помогает внимательное рассмотрение людей, которые сопровождают президента Украины.
На видео присутствует женщина – Инна Дерусова. Украинские СМИ сообщали, что она погибла ещё 26 февраля. Владимир Зеленский присвоил ей звание Героя Украины посмертно. Следовательно, находиться рядом с главой Незалежной 13 марта в Киеве во время посещения госпиталя она не могла никак.
"В общем, последний ролик в очередной раз подтверждает, что Владимира Зеленского в Киеве нет. Ждём следующих заготовок от украинских пропагандистов", - подытожили создатели поста.
К аналогичным выводам пришёл и депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. В своём Telegram-канале он тоже написал, что заметил на видео медсестру, которой уже нет в живых. Факт её гибели подтверждали и знакомые Инны Дерусовой.
"Выдали откровенную лажу, - высказался Кива по поводу работы офиса украинского лидера. – В общем, последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их!".

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