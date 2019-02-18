Зеленский всё ещё впереди: "Социальные партизаны" - единственный шанс Тимошенко на победу

Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по-прежнему опережает действующего главу государства Петра Порошенко и экс-премьера страны Юлию Тимошенко по рейтингу. исход могут решить "социальные партизаны".

Кандидат-клоун Владимир Зеленский, как он сам себя называет, продолжает опережать серьёзных политиков в гонке за президентское кресло Украины. Действующего глава государства Петр Порошенко и экс-премьер страны Юлия Тимошенко по-прежнему отстают от него в плане рейтинга.

Согласно последнем опросам, если бы выборы президента Украины прошли прямо сейчас, 18,2% респондентов проголосовали бы именно за Зеленского. За действующего президента отдали бы свой голос 15,6% опрошенных. А Тимошенко выбрали бы 15,2% участвовавших в опросе. Такие данные приводит фонд «Украинская политика» совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга.

Данные опроса показывают, что у Порошенко с Тимошенко примерно равные шансы на победу. Тем не менее в пользу женщины-политика играет фактор "социологических партизан", то есть людей, которые до последнего скрывают свои предпочтения, чтобы продемонстрировать их в день голосования. У Порошенко таких "партизан", в отличие от Тимошенко, практически нет, говорится в исследовании.