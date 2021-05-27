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Зеленский всячески избегает встреч с возможным конкурентом

27 мая 2021, 19:45  •  205 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Лидер Незалежной не приглашает на важные мероприятия со своим участием спикера Рады
Президент Украины Владимир Зеленский активно избегает встреч с бывшим номером один в партии "Слуга народа", а ныне спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Между соратники возникла реальная вражда. Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на собственные источники.
Отношения между Зеленским и Разумковым испортились в конце осени прошлого года. Как полагают собеседники издания, Владимир Александрович усмотрел в председателе парламента потенциального конкурента на президентское кресло. Разумков же только ждет момента, чтобы уйти в оппозицию главе государства.
Источники утверждают, что Зеленский готовится вступить в борьбу за второй срок.
По информации издания, в последние месяцы офис президента не приглашает Разумкова на мероприятия с участием лидера нации, причем и на крупные, как, к примеру, памятные мероприятия, посвященные трагедии на Чернобыльской АЭС.
"Они внезапно переносят время, чтобы спикер не успел, или просто забывают нас пригласить", – сообщил собеседник, близкий к спикеру.
Источники из окружения пана Зеленского утверждают, что президент прозвал Разумкова "коричневым пиджаком" за юридическую дотошность в вопросах рассмотрения в Раде тех или иных законопроектов.
Еще в марте издание RuBaltic опубликовало статью, в которой спрогнозировало приход на смену действующему главе Незалежной именно нынешнего спикера парламента. Предполагается, что Разумков выдвинет свою кандидатуру на пост президента, поэтому сейчас он старается дистанцироваться от Зеленского и курса его партии.
"Видя кризис и раздрай среди "слуг народа", спикер решил, что для его успешной политической карьеры необходимо отдаляться от теряющего берега Владимира Зеленского и его свиты", – писало тогда издание.

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