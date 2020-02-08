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Зеленский встретился с Папой Римским
08 февраля 2020, 15:09 • 75 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
globallookpress.com
«Понтифик делает всё возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после «Нормандии» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлён нашим разговором о мире на Украине», — говорится в сообщении Зеленского в Twitter.
В декабре Папа Римский молился, чтобы саммит в нормандском формате принёс Украине «плоды мира».
В июле прошлого года Папа Римский на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал Украину.
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