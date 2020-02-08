Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов...
«Космос все считали безопасной зоной»: НАТО обвинило Россию в преследовании амер...
"От Мишустина будут ждать проколов": Кремлёвский журналист рассказал о...
"Дипломаты сбежали, стоек нет, везде хаос": Брошенные на произвол судь...
Главная / Украина

Зеленский встретился с Папой Римским

08 февраля 2020, 15:09  •  75 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
 
globallookpress.com
 

«Понтифик делает всё возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после «Нормандии» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлён нашим разговором о мире на Украине», — говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

В декабре Папа Римский молился, чтобы саммит в нормандском формате принёс Украине «плоды мира».

В июле прошлого года Папа Римский на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 19:39
В ГБР расследуют дело о выдворении Саакашвили в Польшу в 2018 году
08 февраля 2020, 11:54
Спикер Рады заявил о достаточной правовой базе для выборов в Донбассе
08 февраля 2020, 02:09
Эксперт по Украине уволен из Белого дома
08 февраля 2020, 15:24
RTA: Молдова на пороховой бочке
08 февраля 2020, 15:24
Игорь Додон вновь обещает Приднестровью «довольно большую автономию»
07 февраля 2020, 16:24
На Украине зафиксировали дефицит медицинских масок
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем&quo...
08 февраля 2020, 02:24
"Путин во всём виноват" работало при Порошенко. А при Зеленском истерия спа...
08 февраля 2020, 08:54
Разоритель муравейников и бронированный колобок: Китайцы нашли вероятного хозяина кор...
08 февраля 2020, 02:24
"Отправьте психиатра к вашим маньякам": Поклонская жёстко обратилась к Зеле...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
04 февраля 2020, 10:39
"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал России "не переходить дорогу"
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
07 февраля 2020, 00:24
Американцы уничтожили С-400? Вертолёты с воздуха расстреляли технику - в Сети провели аналогию с Россией
03 февраля 2020, 21:39
Лукашенко пытался нагнуть Россию, но запустил "майдан"
06 февраля 2020, 17:54
"Срыв покровов продолжается", или "Субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США"
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую атаку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.