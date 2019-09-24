Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пашинян в Соединённых Штатах отмежевался от Сороса и обрушился на Ванецяна
"Время пришло, честь имею": Глава украинской Нацполиции не продержался...
Против нас направлено: Политолог назвал реальное предназначение "оружия Гре...
Додон полон оптимизма: «Молдова отказалась от антироссийской политики»
Главная / Украина

Зеленский встретился с генсеком НАТО

24 сентября 2019, 20:54  •  67 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Он отметил готовность взаимодействовать с альянсом по реализации реформ в обороне Украины.
 
@zelenskyyua Twitter
 

«Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО на Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО», — написал Зеленский в Twitter.

Зустрівся з @jensstoltenberg на полях #UNGA2019. Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО. pic.twitter.com/QeFCCjdMvs

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2019

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не отказывается от планов вступить в Североатлантический альянс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
23 сентября 2019, 22:09
Трамп заявил о получении сыном Байдена денег от Украины и Китая
24 сентября 2019, 17:54
Додон полон оптимизма: «Молдова отказалась от антироссийской политики»
24 сентября 2019, 17:39
«Масштабная и неординарная личность»: как Григорий Потёмкин расширял границы России
24 сентября 2019, 20:54
В акватории Чёрного моря начались учения ВМС Украины
24 сентября 2019, 17:54
The Wall Street Journal: Последует тщательная проверка вмешательства Байдена в дела Украины
24 сентября 2019, 21:09
О переделе мировых природных ресурсов в пользу США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
19 сентября 2019, 17:24
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
23 сентября 2019, 15:39
Криминальный авторитет и месть за музыканта: СК раскрыл детали убийства Михаила Круга
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.