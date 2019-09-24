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Зеленский встретился с генсеком НАТО
24 сентября 2019, 20:54 • 67 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Он отметил готовность взаимодействовать с альянсом по реализации реформ в обороне Украины.
@zelenskyyua Twitter
«Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО на Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО», — написал Зеленский в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не отказывается от планов вступить в Североатлантический альянс.
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