Зеленский встретился с генсеком НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Он отметил готовность взаимодействовать с альянсом по реализации реформ в обороне Украины.

«Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО на Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО», — написал Зеленский в Twitter.

Зустрівся з @jensstoltenberg на полях #UNGA2019. Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО. pic.twitter.com/QeFCCjdMvs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2019

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не отказывается от планов вступить в Североатлантический альянс.