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Зеленский встретил Байдена в коридоре и написал об этом твит
02 ноября 2021, 16:25 • 147 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джо Байденом ситуацию в Донбассе. Встреча глав государств случилась в шотландском Глазго.
Встреча Зеленского и Байдена состоялась в рамках конференции ООН об изменении климата. О результатах разговора президент Украины сообщил в своём Twitter. По словам Зеленского, США "продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине". Судя по фотографии, опубликованной в Twitter президента Украины, он просто пересёкся с президентом США в коридоре и перекинулся парой фраз, не забыв написать об этом твит.
Отметим, ранее Зеленский заявил, что на переговорах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель он обсудил урегулирование газового кризиса в Европе.
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