Зеленский встретил Байдена в коридоре и написал об этом твит

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джо Байденом ситуацию в Донбассе. Встреча глав государств случилась в шотландском Глазго.

Встреча Зеленского и Байдена состоялась в рамках конференции ООН об изменении климата. О результатах разговора президент Украины сообщил в своём Twitter. По словам Зеленского, США "продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине". Судя по фотографии, опубликованной в Twitter президента Украины, он просто пересёкся с президентом США в коридоре и перекинулся парой фраз, не забыв написать об этом твит.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что на переговорах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель он обсудил урегулирование газового кризиса в Европе.