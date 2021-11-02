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Зеленский встретил Байдена в коридоре и написал об этом твит

02 ноября 2021, 16:25  •  147 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джо Байденом ситуацию в Донбассе. Встреча глав государств случилась в шотландском Глазго.
Встреча Зеленского и Байдена состоялась в рамках конференции ООН об изменении климата. О результатах разговора президент Украины сообщил в своём Twitter. По словам Зеленского, США "продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине". Судя по фотографии, опубликованной в Twitter президента Украины, он просто пересёкся с президентом США в коридоре и перекинулся парой фраз, не забыв написать об этом твит.
Отметим, ранее Зеленский заявил, что на переговорах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель он обсудил урегулирование газового кризиса в Европе.
During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed. continues to support territorial integrity and reforms in . pic.twitter.com/ni4YTkDZV2
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

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