Зеленский вспомнил об «Одесской Хатыни» и призвал к объединению Донецка, Симферополя и Львова

Президент Украины Владимир Зеленский к концу дня вспомнил о том, что 2 мая — это день сожжения людей в Одессе, и призвал честно ответить на вопрос, кто в этом виноват. Кроме того, глава государства заявил о том, что Украина должна объединить Симферополь, Донецк и Львов и снова стать единой.«Одесса — город открытых и искренних людей, неповторимого колорита и особенного "одесского" оптимизма. Одесса — это синоним добра, тепла и солнца. Но, к большому сожалению, 2 мая 2014 года в историю этого прекрасного города была вписана трагичная, кровавая страница. Сегодня — шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — написал президент в своём телеграм-канале.Зеленский назвал трагедию в Одессе «тяжёлым эпизодом нашей новой истории», который необходимо помнить, чтобы построить «современную и сильную Украину».«Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, которые требуют честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года" — один из них. Уверен, что государство должно сделать всё, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня», — заявил Зеленский.Напоследок президент призвал к тому, чтобы в стране больше никто не погибал из-за «идеологических и политических целей», а Донецк, Львов и Симферополь стали единой страной.«Наш общий вызов — вместе сделать всё, чтобы люди в Украине больше никогда не гибли ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землёй не раскола, а объединения. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь — мирная, процветающая и единая страна», — подытожил он.После госпереворота на Украине активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днём 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали. Виновные в страшном преступлении, получившем название «Одесская Хатынь», до сих пор не понесли никакого наказания.