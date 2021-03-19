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Зеленский всерьез задумался об отказе от российской электроэнергии

19 марта 2021, 11:50  •  50 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Белорусские ресурсы тоже больше не нужны украинцам
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что подконтрольная ему страна вполне может обойтись без российского электричества. Теперь власти Незалежной раздумывают над тем, как ограничить поставки этого ресурса из нашей страны.
Отказаться от российской электроэнергии пришло в голову парламентарию из Верховной рады. С таким провокационным предложением Михаил Бондарь и обратился к главнокомандующему. Тот инициативу депутата поддержал, о чем последний отчитался на своей странице в "Фейсбук".
Бондарь поведал, что составил на имя Зеленского официальный запрос. Суть предложения – ограничить поставки электрической энергии из стран, которые не входят в Энергетическое сообщество. Для реализации данной инициативы Зеленский собирается внести необходимые поправки в украинское законодательство.
Соответствующее распоряжение глава Незалежной уже передал премьер-министру Денису Шмыгалю. Теперь он займется всесторонним рассмотрением вопроса и внедрением комплекса действенных мер.
Помимо этого, Зеленский дал поручение секретарю СНБО Алексею Данилову рассмотреть данный вопрос в экспертном сообществе. По результатам обсуждений президент Украины ждет проекты реализации данной инициативы. При этом в Незалежной планирует отказаться не только от российской электроэнергии, но и от белорусских ресурсов.
К слову, недавно эксперт Анатолий Вассерман рассказал, чем может закончиться президентство Зеленского. На высоком посту главнокомандующего его держит только поддержка Америки.

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