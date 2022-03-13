Все, что остается украинскому недопрезиденту Владимиру Зеленскому – это успокоиться и принять последнее решение, и оно будет единственно правильным в его карьере.Он проиграл, причем уже давно – когда полез в политику, решил баллотироваться в президенты, прогнулся под Запад, пошел на конфликт с Россией, наплевал на простых украинцев. Теперь он живет в каком-то своем мире, где он лидер сильной страны и армии, где кокаин – это отличное лекарство от стресса, где его хоть кто-либо уважает.Несколькими неверными решениями человек просто взял и все уничтожил. Он скатился и забрал с собой весь свой народ, всю свою страну. Зеленский продолжил адовую политику Порошенко по засилью Украины националистами и продаже государства по кускам.Как итог – власть захватили нацбаты, которые уничтожают все на своем пути. Хватает бандеровцев и в ВСУ. Им не жалко ни женщин, ни детей, ни стариков. Они используют людей для кровавых провокаций против России, не отпускают мирных жителей по гуманитарным коридорам.Они восемь лет уничтожали Донбасс, а теперь продолжают это делать со всей страной. Зеленский же всегда был говорящей головой. Только в последнее время даже эту роль он выполняет ужасно, потому что из-за наркотиков он просто не в себе. Это видно в каждой его пресс-конференции.И все же Зеленский может сделать то, что спасет украинцев – прекратить войну. Пойти на условия России, потому что наша страна не бросает друзей и соседей. РФ поможет в восстановлении и в улучшении качества жизни украинцев – всем том, чего западные «коллеги» Зеленского не делали и делать не будут.Так вот он может все изменить, ему все равно уже нечего терять, а у людей появится шанс на нормальную жизнь. Украина слишком долго самоуничтожалась по глупости ее президентов.