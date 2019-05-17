Зеленский vs Коломойский: Очистится ли президент Украины от прилипал Сороса?

Автор:

Гасанов Камран

С приближением инаугурации Владимира Зеленского, которая пройдёт 20 мая, всё острее стоит вопрос о его независимости. Удастся ли Зеленскому быть самостоятельным, или он будет «на побегушках» у олигарха Игоря Коломойского, вернувшегося вчера на Украину из Израиля? Одно дело — предвыборные обещания, другое — реальные шаги на посту президента.

Что говорит в пользу зависимости Зеленского от Коломойского?

Связи Зеленского с олигархатом стали основным лозунгом предвыборной кампании Петра Порошенко. Он называл шоумена «марионеткой» медиамагната. Объяснением такой позиции был тот факт, что телепроект Зеленского «Квартал 95» выходит на канале Коломойского «1+1».

Игорь Коломойский и Владимир Зеленский. Партнёры по бизнесу. Оба родились в Днепропетровской области. Фото: www.globallookpress.com

С началом президентства Порошенко третий в украинском списке Forbes (состояние — $2,4 млрд) бизнесмен получил должность губернатора Днепропетровской области. Но уже спустя год, в 2015 г., он был снят с поста. Коломойского лишили основной части активов, включая «ПриватБанк» и «Укрнафта». И у Порошенко есть подозрения, что Коломойский профинансировал Зеленского, чтобы свести счёты и вернуть свой бизнес. В том, что за Зеленским стоял именно Коломойский, не сомневаются и депутаты от правящей в Германии партии ХДС. Соратники Ангелы Меркель не верят, что шоумену хватило жалких $3 млн на предвыборную кампанию.

Reuters в прошлом месяце писал об общих деловых партнёрах Зеленского и Коломойского.

Зеленского сопровождают сотрудники служб безопасности, сопровождавшие в прошлом Коломойского, бывший советник Коломойского входит в предвыборную команду Зеленского,

— сообщало британское информагентство.

Два автомобиля, используемые шоуменом, включая чёрный бронированный «Мерседес», в который кандидат в президенты сел после предвыборного митинга 5 апреля, принадлежат людям Коломойского.

Глава базирующегося в Киеве Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко прогнозировал, что олигарх протолкнёт в правительство будущего президента нужных людей.

Если Зеленский станет президентом, то учитывая, что у него своих кадров практически нет или их очень мало, Коломойский может ему предлагать разных людей, через которых он потом будет влиять на схему власти,

— отмечал Фесенко.

Коломойский недавно предложил Зеленскому при формировании правительства оставить в должности главу МВД Арсена Авакова. В команде Зеленского уже есть люди, связанные с медиамагнатом. Так, работающий в штабе комика адвокат Андрей Богдан в 2014 году стал советником Коломойского, когда тот возглавил Днепропетровскую область.

Кроме Коломойского, на Зеленского может оказать влияние партнёр миллиардера Геннадий Боголюбов. Боголюбов вместе с Коломойским являлся совладельцем «ПриватБанка». Имеет гражданство четырёх стран — Украины, Великобритании, Израиля и Кипра, — а проживает в Женеве.

По данным Telegram-канала «Незыгарь», Зеленский мог встречаться во время недавней поездки в Турцию с Боголюбовым, чей частный самолёт приземлился в курортном городе примерно в то же время, когда там находился шоумен. «Незыгарь» со ссылкой на Telegram-канал «Shadow Policy» отмечает, что замглавы СВР Украины Сергей Семочко, которого вместе с Арсением Аваковым считают куратором транзита наркотиков из Афганистана в Европу, — «свояк» Боголюбова. Журналисты писали, что Зеленский многократно летал на бизнес-джетах Боголюбова в Женеву и Тель-Авив. Боголюбов, уехавший за границу после национализации «ПриватБанка», на днях вернулся на Украину, в Днепр.

Зеленский: «У меня нет хозяина»

Во время предвыборной кампании Зеленский не раз пытался отмести слухи о том, что Коломойский — его куратор. Кандидат в президенты утверждал, что познакомился с миллиардером «на каком-то празднике», и их отношения исключительно деловые и профессиональные.

Некоторые СМИ пишут о моей зависимости от господина Коломойского. Связывают её с тем, что я всего лишь работаю на канале "1+1". На котором я, кстати, не работаю, я работаю в студии "Квартал 95", а она продаёт свой продукт каналу "1+1". У меня нет с ним (Коломойским — прим. ред.) никаких подписей, договорённостей, меморандумов по поводу того, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина,

— заявил Зеленский в мартовском интервью украинскому телеканалу ICTV.

В другом выступлении шоумен успокоил тех, кто думает, что Зеленский вернёт Коломойскому конфискованные активы. «Послушайте, я баллотируюсь на пост президента не для того, чтобы вернуть "ПриватБанк"», — возмутился он. Зеленский пытается проявить максимальное безразличие. «Да мне всё равно, что будет с Игорем Коломойским», — сказал политик после победы в первом туре, добавив, что не понимает, почему «ПриватБанк» должен вернуться прежнему владельцу.

Жена Зеленского: «Он как-то накричал на Коломойского». Фото: www.globallookpress.com

Аргументом в пользу независимости могли бы послужить высказывания самого Коломойского о Зеленском. В комментарии УНИАН среди достоинств Зеленского бизнесмен отметил скорость реакции, эрудицию и — барабанная дробь — «самостоятельность в принятии решений».

По признаниям жены будущего президента Елены Зеленской, её муж настолько независим от Коломойского, что однажды позволил себе накричать на партнёра.

«Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой… У нас был знаменитый скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своём телеканале "1+1" из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и кричал так громко, что я подумала, что мы никогда больше не будем показывать наши передачи по телевизору… Это был переломный момент, когда мы защитили свою независимость», — сказала Зеленская американскому изданию The Daily Beast.

Мнения экспертов

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Зеленский сделает всё, чтобы быть самостоятельным.

Я думаю, что он будет стараться держать какую-то дистанцию от Коломойского. Потому что все пристально будут наблюдать за Коломойским не меньше, чем за Зеленским. И его (Коломойского — прим. ред.) бизнес-успех будет восприниматься как поддержка своего друга. Поэтому я предполагаю, что хитрый Коломойский будет остерегаться такой прямой связки. Совсем независимых, конечно, не бывает. Я думаю, что Зеленский будет вырабатывать какую-то свою линию. Как скоро, насколько она будет убедительной, непонятно. Но он человек не глупый и постарается (стать независимым — прим. ред.),

— рассказал Погребинский в беседе с Царьградом.

Украинский политолог Сергей Белашко полагает, что Коломойский уже утратил влияние на Зеленского. По его мнению, риторика Зеленского стала сильно антироссийской, в то время как у Коломойского «много пророссийских заявлений». Белашко заметил, что на будущего президента Украины большое влияние оказывает олигарх Виктор Пинчук.

Российский эксперт, председатель экспертного совета Фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук сомневается в самостоятельности Зеленского.

Зеленский — не политик, это видно даже по всем его "детским" роликам, записанным перед инаугурацией, и всем формулировкам. Любой настоящий политик после прихода к власти сбросил бы Коломойского как балласт. Такой шаг мгновенно бы сделал Зеленского сильной фигурой. Зеленский должен был бы сразу же после "разгона" Рады дезактивировать и такую фигуру, как Порошенко, чем показал бы своим избирателям, что программных слов на ветер не бросает. Но всё это в теории. Дальше своих комедийных роликов Зеленский никуда не уйдёт,

— рассказал он в интервью Царьграду.

Трофимчук уверен, что о свободе принятия решений при Зеленском не может быть речи, так как «Вашингтон уже не позволит быть самостоятельным ни одному украинскому президенту».

Почему Трамп просит Зеленского избавиться от Коломойского?

Кстати говоря, оказывающие огромное давление на украинскую политику Соединённые Штаты очень критично смотрят на роль Коломойского. Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани призвал шоумена «очиститься от прилипал и криминальных олигархов — Игоря Коломойского», против которого ФБР ведёт расследование по делу о коррупции и отмывании денег.

Погребинский: «Трамп против Коломойского потому, что не хочет сближения Сороса с Зеленским». Фото: www.globallookpress.com

Почему Белый дом открыто выступил против украинского медиамагната?

«Джулиани — это часть близкой к Трампу группы, которая воюет с Соросом и демократами. И поскольку часть людей в окружении Зеленского связана с Соросом и имеет связи с демократами, он и рассматривает это окружение как небезопасное для контактов с Трампом», — заметил Михаил Погребинский, добавив, что Зеленскому не на руку ссориться с президентом США.

Укрепление Коломойского при новом президенте Украины может пошатнуть авторитет Вашингтона, считает Григорий Трофимчук.

«Белый дом, который рассчитывает использовать Зеленского по полной программе, не хочет дискредитировать себя связями с толпой украинских коррупционеров, тем более с Коломойским, который претендует на важную политическую функцию в будущей Украине. Если Коломойский решит противодействовать США, ему сломают голову. Джулиани предупредил об этом Зеленского в неофициальном порядке, так как сам Трамп заниматься этим не будет», — сказал российский политолог.

Тема отношений Зеленского и Коломойского будет одним из главных вызовов новому президенту Украины. Шоумен пришёл во власть при поддержке Коломойского, но обещал бороться с олигархами. Сдержит ли он своё обещание, покажет только время.