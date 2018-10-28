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Зеленский впервые высказался о возможности участия в выборах президента Украины

28 октября 2018, 19:54  •  100 • Украина
Украинский шоумен Владимир Зеленский впервые высказался относительно возможности участия в выборах главы государства.
 
© Екатерина Чеснокова РИА Новости
 

Об этом свидетельствуют кадры видео, опубликованного на YouTube-канале «Студия «Квартал 95 Online».

«У меня есть юридическое образование — и это плюс для меня. Но... у меня нет политического опыта... И это жирный плюс!» — сказал Зеленский.

Артист также отметил, что после сообщений о якобы его намерении принять участие в выборах его жизнь «превратилась в кошмар» из-за того, что возможная политическая карьера шоумена вызвала интерес общественности.

«Официально заявляю, я идти в президенты не хо... тя, посмотрим», — заключил юморист.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал результаты соцопроса, согласно которому в президентском рейтинге на Украине лидируют глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Выборы президента страны пройдут на Украине весной 2019 года.

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