Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу. Его фрагмент был показан в эфире телеканала «Россия 24».

«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский.

Уточняется, что полное интервью телеканал «Россия 1» покажет в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье, 15 декабря.

По итогам нормандского саммита Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.

9 декабря в Париже прошли первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Они продолжались 1 час 20 минут.