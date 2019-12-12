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Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу
12 декабря 2019, 22:24 • 136 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу. Его фрагмент был показан в эфире телеканала «Россия 24».
©president.gov.ua
«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский.
Уточняется, что полное интервью телеканал «Россия 1» покажет в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье, 15 декабря.
По итогам нормандского саммита Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.
9 декабря в Париже прошли первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Они продолжались 1 час 20 минут.
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