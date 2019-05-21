Зеленский возьмёт паузу? "С кем разговаривать?" Экс-премьер-министр Украины предсказывает срыв переговоров с МВФ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил сомнение, что МВФ предоставит финансовую поддержку Украине в ближайшее время. Он рассказал "Федеральному агентству новостей", что пока нет никакой реальной информации о том, как проходят встречи фонда с Киевом.

Миссия МВФ в Незалежной приурочена к программе "стэнд-бай" на $3,9 млрд. Первая часть по этому проекту была перечислена в 2018 году, вторая часть должна только еще поступить.

"Вряд ли будет принято положительное решение о перечислении этого транша", - полагает бывший премьер-министр.

Азаров указывает на отсутствие в правительстве компетентных людей для подобных переговоров.

Политик также отмечает в целом неуместное время для подобных переговоров с МВФ - тот, кто сейчас у власти, может подать уже завтра в отставку.

"С кем там тогда разговаривать?" - задается вопросом Азаров. Он высказывает предположение, что Зеленский возьмёт паузу.