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Зеленский возмутился из-за недопуска желающих на совещание с ним

31 июля 2019, 18:09  •  68 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что в зал Черкасского областного совета, где проходило совещание с его участием, не пускают всех желающих. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
 
РИА Новости
 

Отмечается, что после того, как Зеленский начал здороваться с участниками совещания, «возникла проблема с допуском в зал».

«А каким образом кого-то сюда отбирают — кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь?» — заявил он.

Ранее Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст.

Также он попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты.

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