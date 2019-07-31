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Зеленский возмутился из-за недопуска желающих на совещание с ним
31 июля 2019, 18:09 • 68 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что в зал Черкасского областного совета, где проходило совещание с его участием, не пускают всех желающих. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
РИА Новости
Отмечается, что после того, как Зеленский начал здороваться с участниками совещания, «возникла проблема с допуском в зал».
«А каким образом кого-то сюда отбирают — кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь?» — заявил он.
Ранее Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст.
Также он попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты.
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