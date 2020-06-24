Зеленский ворвался в чат дальнобойщиков со своим видео и всех обозвал

Украинский лидер Владимир Зеленский сам проверил, о чём думают дальнобойщики. Для этого он зарегистрировался в Viber-группе, в которой состоит почти двадцать тысяч человек. Узнав о жизни водителей и о том, как те выбирают маршруты, Зеленский записал видеообращение.

"Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Я хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы", - сказал Зеленский и пригрозил, что вычислил тех, кто пытается схитрить на дороге.

Ранее на Украине анонсировали запуск системы взвешивания грузовиков, для того чтобы защитить дороги от перегруженных фур.

Комментируя новость о выходке Зеленского, одиозный беглый журналист Аркадий Бабченко не выдержал. В своем телеграм-канале он съязвил:

"Детский сад на лямках, Боже, ну почему, почему сейчас щёки красные - у меня?" - написал он.