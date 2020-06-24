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Зеленский ворвался в чат дальнобойщиков со своим видео и всех обозвал

24 июня 2020, 20:00  •  45 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский возмутился перепиской дальнобойщиков. Он рассказал, как зарегистрировался в профильной группе и разведал, о чём думают водители фур. После этого Зеленский не выдержал и записал видеоответ водителям, где назвал их "засранцами".
Украинский лидер Владимир Зеленский сам проверил, о чём думают дальнобойщики. Для этого он зарегистрировался в Viber-группе, в которой состоит почти двадцать тысяч человек. Узнав о жизни водителей и о том, как те выбирают маршруты, Зеленский записал видеообращение.
"Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Я хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы", - сказал Зеленский и пригрозил, что вычислил тех, кто пытается схитрить на дороге.
Ранее на Украине анонсировали запуск системы взвешивания грузовиков, для того чтобы защитить дороги от перегруженных фур.
Комментируя новость о выходке Зеленского, одиозный беглый журналист Аркадий Бабченко не выдержал. В своем телеграм-канале он съязвил:
"Детский сад на лямках, Боже, ну почему, почему сейчас щёки красные - у меня?" - написал он.

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