Зеленский во время поездки в Донбасс на русском языке пообещал решать проблемы региона

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе третьей с момента вступления в должность рабочей поездки в Донбасс обратился к его жителям на русском языке и пообещал восстановить мир и решить ряд других проблем региона.

"Я хотел бы начать с того, что в последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить по-русски, говорят, что притесняют русский язык. Чтобы не было манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке", - сказал он на брифинге в Краматорске Донецкой области.

Президент подчеркнул, что в регионе есть "огромное количество глобальных проблем", среди которых ключевой является прекращение огня, и заявил о твердом намерении их решать. "Мы со своей стороны делаем все, чтобы прекратить огонь мирным путем, потому что там [в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках] живут наши украинцы. Слава богу, началось и произошло разведение войск, до конца все еще не сделали", - сказал президент, отметив, что вопрос прекращения огня может быть решен при эффективном правительстве и новом составе Рады.

Зеленский также заверил, что "обязательно вернет" неподконтрольные территории Донбасса.

А до этого пообещал приток инвестиций в развитие региона в ближайшее время. "Уже в сентябре мы проведем большой инвестиционный бизнес-форум в Мариуполе, куда приглашаем инвесторов из всех стран, - сообщил он. - В Канаде я уделил этому 19 встреч, а также говорил в Германии и Франции о том, как нам важно, чтобы люди на оккупированной территории видели, что страна меняется. Осенью мы это почувствуем".

Среди прочих задач президент назвал восстановление моста в Станице Луганской и решение вопроса стабильного водоснабжения региона, выразив надежду, что они разрешатся в скором времени. "Мы хотим на законодательном уровне в принципе исключить отключения воды в Донбассе. Я знаю, что этот вопрос был поставлен на кабмине ребром, и я надеюсь, что это будет сделано", - добавил он.

Важным моментом для восстановления связей с Донбассом Зеленский назвал стабильную выплату пенсий, удобное пересечение контрольно-пропускных пунктов, погашение задолженности по зарплатам шахтерам и решение остальных гуманитарных и социальных проблем.

В ходе брифинга Зеленский также представил нового главу Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. В соответствии с указом он сменил на этом посту Александра Куця.

Это уже третья поездка Зеленского в Донбасс за последний месяц с небольшим. 27 мая он посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. 15 июня Зеленский побывал в Мариуполе Донецкой области, где провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, заявив о необходимости инвестирования в инфраструктуру Донбасса.

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