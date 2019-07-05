Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главная слабость РФ. На чём нас пoймали (И. Панарин. И. Шишкин)
"Бред нездорового человека": Коротченко оценил план США по подчинению ...
В съёмной квартире и без денег: сбежавшую с 20 млн рублей женщину — кассира банк...
«Украина готова ради НАТО на все» : Эксперт прокомментировал учения близ Крыма
Главная / Украина

Зеленский во время поездки в Донбасс на русском языке пообещал решать проблемы региона

05 июля 2019, 19:39  •  26 • Украина

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе третьей с момента вступления в должность рабочей поездки в Донбасс обратился к его жителям на русском языке и пообещал восстановить мир и решить ряд других проблем региона.

"Я хотел бы начать с того, что в последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить по-русски, говорят, что притесняют русский язык. Чтобы не было манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке", - сказал он на брифинге в Краматорске Донецкой области.

Президент подчеркнул, что в регионе есть "огромное количество глобальных проблем", среди которых ключевой является прекращение огня, и заявил о твердом намерении их решать. "Мы со своей стороны делаем все, чтобы прекратить огонь мирным путем, потому что там [в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках] живут наши украинцы. Слава богу, началось и произошло разведение войск, до конца все еще не сделали", - сказал президент, отметив, что вопрос прекращения огня может быть решен при эффективном правительстве и новом составе Рады.

Зеленский также заверил, что "обязательно вернет" неподконтрольные территории Донбасса.

А до этого пообещал приток инвестиций в развитие региона в ближайшее время. "Уже в сентябре мы проведем большой инвестиционный бизнес-форум в Мариуполе, куда приглашаем инвесторов из всех стран, - сообщил он. - В Канаде я уделил этому 19 встреч, а также говорил в Германии и Франции о том, как нам важно, чтобы люди на оккупированной территории видели, что страна меняется. Осенью мы это почувствуем".

Среди прочих задач президент назвал восстановление моста в Станице Луганской и решение вопроса стабильного водоснабжения региона, выразив надежду, что они разрешатся в скором времени. "Мы хотим на законодательном уровне в принципе исключить отключения воды в Донбассе. Я знаю, что этот вопрос был поставлен на кабмине ребром, и я надеюсь, что это будет сделано", - добавил он.

Важным моментом для восстановления связей с Донбассом Зеленский назвал стабильную выплату пенсий, удобное пересечение контрольно-пропускных пунктов, погашение задолженности по зарплатам шахтерам и решение остальных гуманитарных и социальных проблем.

В ходе брифинга Зеленский также представил нового главу Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. В соответствии с указом он сменил на этом посту Александра Куця.

Это уже третья поездка Зеленского в Донбасс за последний месяц с небольшим. 27 мая он посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. 15 июня Зеленский побывал в Мариуполе Донецкой области, где провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, заявив о необходимости инвестирования в инфраструктуру Донбасса.

В новость были внесены изменения (16:16 мск) - добавлены подробности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
05 июля 2019, 15:09
Тирасполь:российские миротворцы – гарантия мира в регионе
05 июля 2019, 11:39
В Совфеде оценили заявление посла о планах Украины на Арктику
05 июля 2019, 00:09
Путин: не нужно возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение минских соглашений
05 июля 2019, 14:54
Бубка отверг обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016
04 июля 2019, 22:39
ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах
05 июля 2019, 14:54
Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июля 2019, 02:09
"Ищи, кому выгодно": Коломойский раскрыл секрет "гражданского конфликт...
05 июля 2019, 05:24
Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге
05 июля 2019, 08:39
Садитесь, два: Депутат Рады Геращенко устроила ликбез по географии для Зеленского, но...
05 июля 2019, 11:54
"Лошарик" получил серьезные повреждения еще у Аляски: Американский журналис...
05 июля 2019, 02:09
"Наконец приехал настоящий президент": О чем Путин говорил в Италии и… лучш...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 09:09
"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полеты русских в Прагу
28 июня 2019, 20:39
Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
29 июня 2019, 07:54
Ростислав Ищенко: Зеленский подставился из-за непрофессионализма своей команды
28 июня 2019, 23:54
Кремлевский врач оказался прав? Источник сообщил о диагнозе Меркель
04 июля 2019, 03:24
"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым наблюдателями, подняли на смех
30 июня 2019, 01:54
Когда протокол встречи отступает на задний план: Путин помог "заблудившейся" Меркель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.