|
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
14 декабря 2019, 00:24 • 16 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
© Zygimantas gedvila via www.imago-images.de globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте парламента.
5 декабря помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса.
Ермак уточнил, что отдельным районам Донецкой и Луганской областей могут быть предоставлены дополнительные полномочия в рамках конституционной реформы по децентрализации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 декабря 2019, 07:28
|
07 декабря 2019, 09:24
|
09 декабря 2019, 21:40
|
08 декабря 2019, 14:24
|
09 декабря 2019, 00:24
|
10 декабря 2019, 08:54
|
08 декабря 2019, 19:24