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Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

14 декабря 2019, 00:24  •  16 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
 
© Zygimantas gedvila via www.imago-images.de globallookpress.com
 

Об этом сообщается на сайте парламента.

5 декабря помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса.

Ермак уточнил, что отдельным районам Донецкой и Луганской областей могут быть предоставлены дополнительные полномочия в рамках конституционной реформы по децентрализации.

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