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Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов
29 августа 2019, 17:39 • 92 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
© РИА Новости
«Проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы», — сообщается на сайте Верховной рады.
Кроме того, Зеленский внёс в Верховную раду кандидатуру замглавы своей администрации Руслана Рябошапки на пост генерального прокурора.
В июле президент Украины рассмотрел электронную петицию о сокращении количества депутатов Рады, которую подписали около 26 тыс. человек.
Тогда Зеленский пообещал, что комиссия по вопросам правовой реформы изучит вопрос сокращения числа украинских парламентариев до 100.
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