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Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко

12 июля 2019, 12:39  •  29 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под данный закон подпадает и бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
 
© Petro Poroshenko/via Globallookpress.com globallookpress.com
 

Законопроект №10444 уже опубликован на сайте украинского парламента.

В документе упоминаются, в частности, президент Украины, спикер Верховной рады и его заместители, премьер-министр, первый вице-премьер, вице-премьер, руководители Нацбанка Украины, генпрокурор, глава СБУ, секретарь СНБО и его заместители, глава администрации президента и так далее.

Ранее Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц, которые находились у власти в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Зеленского о люстрации.

Подробности — в материале RT.

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