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Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти
28 декабря 2019, 21:54 • 31 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
РИА Новости
«Предоставлен на замену», — говорится в сообщении на сайте украинского парламента.
Ранее российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
Также в министерстве отметили, что рассчитывают на ответственный подход Киева к выполнению минского комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения договорённостей лидеров «нормандской четвёрки».
13 декабря проект был внесён в Верховную раду Зеленским и определён как неотложный. В документе, в частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны.
Позднее в Кремле заявили, что инициатива должна быть проанализирована.
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