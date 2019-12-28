Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как превратить 31 декабря в выходной: Минтруд напомнил правила трудового законод...
Не только Таиланд и ОАЭ, но там тоже есть курорты: Ещё одна страна отменила визу...
«Уникальная ситуация»: в Минобороны планируют увеличить скорость гиперзвуковых р...
Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»
Главная / Украина

Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти

28 декабря 2019, 21:54  •  31 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
 
РИА Новости
 

«Предоставлен на замену», — говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Ранее российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.

Также в министерстве отметили, что рассчитывают на ответственный подход Киева к выполнению минского комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения договорённостей лидеров «нормандской четвёрки».

13 декабря проект был внесён в Верховную раду Зеленским и определён как неотложный. В документе, в частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны.

Позднее в Кремле заявили, что инициатива должна быть проанализирована.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
27 декабря 2019, 19:54
В Киеве рассказали о сетке телеканала для неподконтрольного Донбасса
28 декабря 2019, 08:54
«Подозрение на использование запрещённых пестицидов»: в ЕС подняли вопрос о контроле за качеством украинского зерна
28 декабря 2019, 18:39
Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»
28 декабря 2019, 12:09
«Запасной маршрут»: что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа
28 декабря 2019, 02:24
«Акт политической лояльности»: как Украина реализует контракт на покупку Javelin
28 декабря 2019, 15:24
В «Газпроме» сообщили о продолжении переговоров с Киевом в Вене
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 декабря 2019, 05:54
"Никогда не были исконно японскими": Японке, "закипевшей" от русс...
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемн...
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-л...
28 декабря 2019, 09:09
У Путина даже не второе место: Немцы назвали самого опасного мирового лидера
28 декабря 2019, 02:24
«Проблемы у Трубы только начались»: что известно об увольнении Зеленским главы ГБР Ук...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2019, 07:09
"Зеркальный ответ": Захарова рассказала, чем обернутся санкции против "Северного потока - 2" для США
28 декабря 2019, 09:09
У Путина даже не второе место: Немцы назвали самого опасного мирового лидера
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемников Путина
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
27 декабря 2019, 10:09
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
27 декабря 2019, 07:09
"Обратка уже включилась": Сатановский о запоздалой реакции МИД Польши на слова Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.