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Зеленский вновь сменил главу Луганской областной администрации

26 октября 2019, 19:54  •  20 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за три месяца сменил главу Луганской областной государственной администрации. На данную должность назначен Сергей Гайдай.
 
РИА Новости
 

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации», — сказано в документе.

Как уточняет Интерфакс-Украина, Гайдай до ноября 2018 года возглавлял Мукачевскую районную государственную администрацию в Закарпатской области.

В июле Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

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