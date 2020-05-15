Зеленский вместо объединения Украины уменьшит её территорию

Ситуация с пандемией COVID-19 показала насколько шатко положение киевских властей и президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Руслан Бортник.По его словам, ослабление карантинных мер центральной властью – это результат давления региональных элит.«Бунт мэров дал понять власти, что мэры могут возглавить выход из карантина. Если мэры возглавят выход из карантина, то эта власть будет не нужна вообще», – отметил Бортник.Если, по словам эксперта, бразды правления на Украине перейдут к диктатору, это приведет к бунту на местах, а впоследствии – к уменьшению украинской территории.«Никто не верит, что Зеленский может быть сильной рукой. Понимаете, диктатура возможна там, где есть диктатор, где есть фигура, которая способна стать диктатором. У нас такой фигуры пока что на горизонте нет. Такого человека, который может объединить страну сильной рукой, такого своего Лукашенко скажем, у нас нет и вряд ли он появится. У нас попытки создать Лукашенко приведут к тому, что территория страны еще уменьшится. У нас собранная по лоскутам страна, которая и 100 лет не просуществовала в своих границах. И у нас очень сильные региональные элиты», – подчеркнул политолог.На фоне усиления элит Зеленский может потерять еще больше народной поддержки. Не последнюю роль играет и его союз с экс-президентом Украины Петром Порошенко. По мнению Бортника, между командой действующего президента и бывшего главы государства сформировался консенсус и полное взаимопонимание. Это позволяет экс-лидеру страны избежать уголовного преследования, но это может больно ударить по рейтингу нынешнего.«Есть определенный баланс между ними. Сговор это или не сговор, говорить сложно, но это делает невозможным любые следственные действия относительно Петра Порошенко и его команды. Этот баланс может быть крайне токсичным для самого Зеленского, ведь его электорат – это электорат протестный на 100%. И в первом, и во втором туре за Зеленского голосовали люди, которые протестовали против политической системы или против Петра Порошенко. Этот электорат может разочароваться в президенте достаточно быстро», – заявил Бортник.Напомним, введённым правительством ограничениям воспротивились и раскритиковали их мэры Одессы, Харькова, Черкасс, Житомира, Ивано-Франковска и других городов.