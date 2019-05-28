Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

После госпереворота 2014 года Михаила Саакашвили пригласил на Украину бывший президент страны Петр Порошенко. Он назначил его главой Одесской области и дал гражданство в мае 2015 года. Однако почти сразу после этого у того начался конфликт с представителями центральной власти в Киеве, который вылился в итоге в прямые обвинения Порошенко в покровительстве коррупции.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" - написал он в Facebook, приложив к своему посту ссылку на указ Зеленского о возвращении ему украинского гражданства.

В результате в мае 2017 года президент Украины принял решение лишить грузинского политика украинского гражданства. За несколько дней до этого Саакашвили подал в отставку с поста главы региона, заявив о создании партии "Движение новых сил" и готовности активно участвовать в политической жизни Украины как оппонент действующей власти.

Несмотря на отсутствие гражданства, в сентября 2017 года Саакашвили при поддержке своих соратников смог прорваться на Украину и попытался получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако получил отказ. В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу.

С тех пор он постоянно заявлял о намерении вернуться на Украину, а после победы на президентских выборах Владимира Зеленского выразил надежду, что ему вернут наконец украинское гражданство. На минувшей неделе даже появились сообщения, что он может приехать в Киев уже в ближайшую среду, то есть 29 мая.

Взгляд из России

В апреле президент РФ Владимир Путин прокомментировал по просьбе журналистов заявление Зеленского, в котором тот представил Украину как "пример демократии для постсоветских стран". "И частью этой миссии будет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу", - отметил тогда новоизбранный президент Украины, отвечая на инициативу России по облегчению процедуры получения гражданства РФ для жителей Донбасса.

Путин тогда посоветовал Зеленскому начать работу по защите прав человека с конкретного примера. "Что касается свобод, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - сказал глава российского государства журналистам.

Президент РФ тогда напомнил, что Саакашвили "был незаконно лишен гражданства, незаконно выслан из страны и его следовало бы вернуть, восстановить его в нарушенных правах". "Так же как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима", - заявил в апреле Путин.