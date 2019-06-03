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Зеленский вернул Кучму на Донбасс

03 июня 2019, 20:54  •  72 • В России

Владимир Зеленский, в период предвыборной кампании обещавший избирателям обновление и омоложение украинской политики, наконец назначил главу национальной делегации в трехсторонней контактной группе (Россия-Украина-ОБСЕ) по Донбассу. И им стал 80-летний второй президент Украины Леонид Кучма, который в прошлом году этот пост покинул, мотивировав «окончательное решение» усталостью и возрастом.

- У нас есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет, - предупредил Владимир Зеленский, представляя всем знакомого Кучму. - У нас нет много лет на прекращение войны и продолжение «Минска». Я хочу, чтобы все эти предложения были объединены понятными сроками выполнения того или иного пункта.

- Я не могу работать в качестве свадебного генерала, - припомнил старое Леонид Данилович. - Сегодня я понимаю, что есть возможность работать над решением тех проблем, которые сегодня есть на Украине.

По традиции, свои революционные планы по урегулированию конфликта никто озвучивать не стал. Первая встреча в новом старом формате должна пройти уже 5 июня.

...и назначил своего пресс-секретаря

На эту должность претендовало без малого четыре тысячи человек. Именно столько народу боролось за кресло пресс-секретаря президента в своеобразном конкурсе. Среди вполне стандартного набора качеств - от знания языков и опыта работы до хорошей дикции и скорости реакции - от соискателя требовалось и наличие чувства юмора.

И больше всего под эти требования подошла журналистка Юлия Мендель, работавшая на разных украинских телеканалах. Также она сотрудничала с New York Times в качестве автора, писала для украинского Forbes и американского Politico.

- Если хочешь перемен — бери и делай. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и медиа, — прокомментировала свое назначение Юлия Мендель.

32-летняя журналистка родилась в Геническе, Херсонской области. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук. Юлия Мендель принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете, была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке, стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, закончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

В 2016 году Юлия Мендель стала фигурантом скандала о сексуальных домогательствах в сети, выложив в своих соцсетях переписку с не в меру настойчивым воздыхателем. Впрочем, в новом статусе она уже успела подчистить свои интернет-страницы, чтобы ничто не могло скомпрометировать ее нового шефа.

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