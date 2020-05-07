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Зеленский вернется к актерской деятельности
07 мая 2020, 21:10 • 42 • Политика
Бывшие коллеги лидера Незалежной прогнозируют, что он выполнит свое предвыборное обещание
Президент Украины Владимир Зеленский вернется в лоно студии "Квартал 95", когда закончится срок его каденции. С такой надеждой выступил партнер экс-комика, известный "квартальщик" Евгений Кошевой в программе "Бацман", эфир которой выложен на "Ютуб".
"Мы потеряли на время главную часть нашего коллектива. Я думаю, что он вернется", – сказал артист.
Он отметил, что в любом случае Зеленский посоветуется с украинцами, нужно ли ему идти на второй срок. Но поскольку Владимир Александрович обещал, что отработает один срок, то, полагает Кошевой, тот сдержит свое слово.
"И если вдруг так произойдет, я очень надеюсь, что он вернется в "Квартал"", – подчеркнул юморист.
Также он признался, что может своему другу в открытую сказать, что сейчас, когда он очутился в президентском кресле, вокруг него собралась куча "прихлебателей". Он надеется, что пан Зеленский сам с ними разберется и не нужно ему мешать.
Напомним, недавно лидеру нации припомнили, как он в составе "Квартала 95" высмеивал поведение экс-президента Грузии и также уже бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, которому, в нынешнем апреле предложил пост вице-премьера по реформам.
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