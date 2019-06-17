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Зеленский ведёт Украину к развалу и дележу между соседями - политолог

17 июня 2019, 11:39  •  132 • Политика
Политолог Ростислав Ищенко считает, на роль президента Украины Владимира Зеленского наняли олигархи, и отметил, что политические процессы, которые сегодня происходят в стране - это очередной шаг к развалу Незалежной. А после предсказал делёж её территорий между странами-соседями.
О том, что новый президент Украины Владимир Зеленский может быть связан с олигархом Игорем Коломойским, не говорил разве что ленивый. Даже экс-президент страны не раз в открытую называл своего преемника во время избирательной кампании "марионеткой Коломойского".
О том, что Зеленского на роль президента Украины наняли олигархи, говорит и политолог Ростислав Ищенко. В интервью изданию Украина.ру он предупредил, чем это чревато для Незалежной, отметив, что у бизнеса и государства разные интересы.
"Никакой олигарх, каким бы авторитетным и умным он ни был, не может управлять государством так, как им управляет государственный аппарат, - отметил политолог. - Олигарх защищает интересы своего бизнеса. А интересы бизнеса всегда уже, чем интересы государства".
Он же считает, что новый украинский лидер ведёт страну к развалу и, как следствие, - к дележу территорий Незалежной между странами-соседями. По мнению политолога, тем придётся брать под свой контроль те или иные регионы Украины, хотят условные Варшава и Будапешт того или нет.
Сами же события в политической жизни страны сегодня Ищенко сравнивает с Майданом пятилетней давности и полагает, что всё происходит под те же радостные вопли, что и при свержении Виктора Януковича.

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