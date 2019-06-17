Зеленский ведёт Украину к развалу и дележу между соседями - политолог

О том, что новый президент Украины Владимир Зеленский может быть связан с олигархом Игорем Коломойским, не говорил разве что ленивый. Даже экс-президент страны не раз в открытую называл своего преемника во время избирательной кампании "марионеткой Коломойского".

О том, что Зеленского на роль президента Украины наняли олигархи, говорит и политолог Ростислав Ищенко. В интервью изданию Украина.ру он предупредил, чем это чревато для Незалежной, отметив, что у бизнеса и государства разные интересы.

"Никакой олигарх, каким бы авторитетным и умным он ни был, не может управлять государством так, как им управляет государственный аппарат, - отметил политолог. - Олигарх защищает интересы своего бизнеса. А интересы бизнеса всегда уже, чем интересы государства".

Он же считает, что новый украинский лидер ведёт страну к развалу и, как следствие, - к дележу территорий Незалежной между странами-соседями. По мнению политолога, тем придётся брать под свой контроль те или иные регионы Украины, хотят условные Варшава и Будапешт того или нет.

Сами же события в политической жизни страны сегодня Ищенко сравнивает с Майданом пятилетней давности и полагает, что всё происходит под те же радостные вопли, что и при свержении Виктора Януковича.