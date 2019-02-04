Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ПетЮля: Украинский выбор из двух зол
Македония начинает процесс вступления в НАТО
Красимир Врански: «Ради участия в выборах готов отказаться от болгарского гражда...
Глава FISU высказался об отказе сборной Украины от выступления на Универсиаде-20...
Главная / В мире

Зеленский ведёт президентскую кампанию на русские деньги

04 февраля 2019, 17:39  •  172 • В мире
Как ненавистник России Владимир Зеленский зарабатывает у нас деньги и почему этому никто не препятствует
Автор:
Мельников Михаил
В предчувствии мясорубки
Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский объявил себя лидером президентской гонки в стране. Основывается это «лидерство» на данных компании, подконтрольной Зеленскому.
Но в этом есть и определённая прелесть – выборы на Украине, к сожалению, больше напоминают комедию, чем серьёзный политический процесс. Однако выборы, независимо от того, похожи они на политику или на шоу, требуют денег.
Зеленский, конечно, успешный артист, но много ли можно собрать с обедневшего украинского населения? Выяснилось, что президентская кампания Зеленского в значительной степени финансируется из России. Той самой России, которую он объявил агрессором и на борьбу с которой жертвует значительные суммы. Мальчик, который в детстве больше всего, по воспоминаниям его матери, любил играть с мясорубкой, изначально охотно поддержал силовую «антитеррористическую» операцию на востоке Украины. Но при этом продолжал сотрудничать с «кровавым режимом».
Ещё в середине 2014 года Зеленский откровенно писал:
Я нахожусь в сердце России – если у неё, конечно, осталось сердце.
Не знаем насчёт сердца, но деньги в России он точно нашёл – и, не скупясь на антирусские эпитеты, регулярно ездил в нашу страну и выводил оттуда немалые средства.
В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


172
Источник
Похожие новости
04 февраля 2019, 01:09
«Ситуация может поменяться в любой момент»: удастся ли правящей партии Польши сохранить свои позиции на выборах
04 февраля 2019, 04:24
«Первый в списке врагов президента США»: Трамп намерен сохранить военное присутствие в Ираке для «присмотра» за Ираном
04 февраля 2019, 11:09
«Все зашло слишком далеко»: Трамп признал возможность отправки военных в Венесуэлу
Загрузка...
04 февраля 2019, 17:24
«Проверка евросолидарности»: почему Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо врио президента Венесуэлы
04 февраля 2019, 11:09
"Был бы снег, можно было бы на конной тяге": Без сопровождения, маневрируя между автобусами, возят ядерное топливо на Украине
04 февраля 2019, 07:39
Проверка боем: почему в США опасаются перерасхода средств на модернизацию армии
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Ве...
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупрежде...
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандид...
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
29 января 2019, 05:39
"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейших армий Европы" не устоит в войне с Россией
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
29 января 2019, 08:54
"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.