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Зеленский ведёт президентскую кампанию на русские деньги
04 февраля 2019, 17:39 • 172 • В мире
Как ненавистник России Владимир Зеленский зарабатывает у нас деньги и почему этому никто не препятствует
Автор:
Мельников Михаил
В предчувствии мясорубки
Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский объявил себя лидером президентской гонки в стране. Основывается это «лидерство» на данных компании, подконтрольной Зеленскому.
Но в этом есть и определённая прелесть – выборы на Украине, к сожалению, больше напоминают комедию, чем серьёзный политический процесс. Однако выборы, независимо от того, похожи они на политику или на шоу, требуют денег.
Зеленский, конечно, успешный артист, но много ли можно собрать с обедневшего украинского населения? Выяснилось, что президентская кампания Зеленского в значительной степени финансируется из России. Той самой России, которую он объявил агрессором и на борьбу с которой жертвует значительные суммы. Мальчик, который в детстве больше всего, по воспоминаниям его матери, любил играть с мясорубкой, изначально охотно поддержал силовую «антитеррористическую» операцию на востоке Украины. Но при этом продолжал сотрудничать с «кровавым режимом».
Ещё в середине 2014 года Зеленский откровенно писал:
Не знаем насчёт сердца, но деньги в России он точно нашёл – и, не скупясь на антирусские эпитеты, регулярно ездил в нашу страну и выводил оттуда немалые средства.
В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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