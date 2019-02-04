Как ненавистник России Владимир Зеленский зарабатывает у нас деньги и почему этому никто не препятствует

Автор:

Мельников Михаил

В предчувствии мясорубки

Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский объявил себя лидером президентской гонки в стране. Основывается это «лидерство» на данных компании, подконтрольной Зеленскому.

Но в этом есть и определённая прелесть – выборы на Украине, к сожалению, больше напоминают комедию, чем серьёзный политический процесс. Однако выборы, независимо от того, похожи они на политику или на шоу, требуют денег.

Зеленский, конечно, успешный артист, но много ли можно собрать с обедневшего украинского населения? Выяснилось, что президентская кампания Зеленского в значительной степени финансируется из России. Той самой России, которую он объявил агрессором и на борьбу с которой жертвует значительные суммы. Мальчик, который в детстве больше всего, по воспоминаниям его матери, любил играть с мясорубкой, изначально охотно поддержал силовую «антитеррористическую» операцию на востоке Украины. Но при этом продолжал сотрудничать с «кровавым режимом».

Ещё в середине 2014 года Зеленский откровенно писал:

Я нахожусь в сердце России – если у неё, конечно, осталось сердце.

Не знаем насчёт сердца, но деньги в России он точно нашёл – и, не скупясь на антирусские эпитеты, регулярно ездил в нашу страну и выводил оттуда немалые средства.