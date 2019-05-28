Зеленский вдохновил: ВСУ усилили огонь по Донбассу

ВСУ усилили огонь по позициям своих противников после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС [операции объединенных сил], усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики», — подчеркнул представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, утром украинские силовики обстреляли запад Донецка из минометов, из-за чего восемь домов получили повреждения.

В самопровозглашенной республике призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить «геноцид» мирного населения Донбасса и выполнить обязательства по соблюдению режима прекращения огня.

Днем ранее исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что украинский беспилотник сбросил гранату на жилой дом в Никитовском районе города. Горловка находится под контролем ДНР. Приходько отметил, что в результате атаки ранение получила 70-летняя мирная жительница.

В тот же день свой первый визит в Донбасс в качестве президента Украины совершил Владимир Зеленский. В этом регионе он осмотрел позиции Вооруженных сил страны, сообщили на сайте главы государства.

Он находился вместе с украинской армией в станице Луганской и населенном пункте Счастье. Кроме того, украинский лидер был и на передовой в 400 м от ближайшей позиции противника, уточнили в сообщении. Там Зеленский находился в бронежилете и каске.

Глава государства проверил условия проживания солдат и расспросил их о качестве питания, укомплектовании подразделений людьми и техникой, а также о том, получают ли они жилье и социальный пакет. После этого украинский лидер поручил улучшить содержание военнослужащих на передовой.

По итогам поездки президент провел совещание с главой Генштаба Украины генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком. На брифинге Зеленскому представили доклад о состоянии дел в Донбассе.

Прекращение огня в Донбассе — основная цель Владимира Зеленского на посту украинского лидера.

Об этом он заявил 20 мая во время своей инаугурации. Верховная Рада встретила его слова аплодисментами.

Глава государства заверил, что готов на все ради достижения мира и того, чтобы украинские «герои больше не погибали». Зеленский даже выразил готовность пожертвовать своим рейтингом и президентским постом во имя мира. Он также пообещал не принимать «слабых решений».

Кроме того, Зеленский заявил, что готов к диалогу. Первым шагом в деле достижения поставленной цели он назвал «возвращение всех украинских пленных». Новый глава Украины также пообещал сделать все, чтобы армию его страны уважали во всем мире.

В самопровозглашенных республиках Донбасса после выступления Зеленского заявили о готовности к обмену пленными. При этом там уточнили, что сначала ждут конкретных предложений от президента Украины.

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По словам министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислава Дейнего, ситуация в зоне боевых действий прежде всего зависит от действий нового главы государства, а не от смены военного руководства. Он напомнил, что обмен пленными был прописан в минских соглашениях еще в 2014 году и Луганск постоянно настаивает на выполнении этого пункта.

«Но то, что для Зеленского это новость, и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция», — отметил Дейнего.

О готовности обмениваться пленными заявили и в ДНР с оговоркой, что обмен должен происходить по формуле «всех на всех».

Омбудсмен Дарья Морозова тоже обратила внимание, что этот пункт уже давно значится в соглашениях об урегулировании конфликта и Донецк постоянно настаивает на возвращении к его реализации. Последний обмен пленными произошел еще в 2017 году, сказала она.

«Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно», — подчеркнула Морозова.

После официального вступления в должность Зеленский провел рабочую встречу с заместителем главы своей администрации Вадимом Пристайко. В ходе их диалога обсуждалась активизация переговорного процесса по ситуации в Донбассе. Кроме того, президент пообщался с членами украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, руководством Службы безопасности Украины и представителями объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.