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Зеленский в Вашингтоне оказался под пристальным вниманием Кремля
31 августа 2021, 15:05 • 69 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва "не вправе вмешиваться в отношения суверенных государств: Соединённых Штатов и Украины". Однако за визитом президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену в Кремле очень внимательно следят.
Сегодня начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова мнением на этот счёт.
Официальный представитель Кремля сразу предупредил представителей СМИ о том, что Москва "не считает себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств: Соединённых Штатов и Украины" и делать подобного не намерена.
Но есть один момент: Зеленский в Вашингтоне оказался под пристальным вниманием Кремля. Песков объяснил, для чего Москва наблюдает за визитом украинского лидера в Белый дом, напомнив о том, что Киев может "нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования".
- подчеркнул Песков.
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