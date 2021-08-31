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Зеленский в Вашингтоне оказался под пристальным вниманием Кремля

31 августа 2021, 15:05  •  69 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва "не вправе вмешиваться в отношения суверенных государств: Соединённых Штатов и Украины". Однако за визитом президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену в Кремле очень внимательно следят.
Сегодня начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова мнением на этот счёт.
Официальный представитель Кремля сразу предупредил представителей СМИ о том, что Москва "не считает себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств: Соединённых Штатов и Украины" и делать подобного не намерена.
Но есть один момент: Зеленский в Вашингтоне оказался под пристальным вниманием Кремля. Песков объяснил, для чего Москва наблюдает за визитом украинского лидера в Белый дом, напомнив о том, что Киев может "нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования".
Единственное, что мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США, действительно, могут использовать своё влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его всё-таки пойти по пути реализации Минских договорённостей, а также договорённостей, которые были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования,
- подчеркнул Песков.

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