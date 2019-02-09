Зеленский в угоду радикалам отказался "брататься" с русскими - видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сбежал от участников конфликта в Донбассе после вопроса о русских. Окруженный радикалами комик на вопрос "являются ли русские братьями", ответил: "Для нас не братья", и скрылся в здании львовского Дворца культуры.

Один из кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский отказался "брататься" с русскими. Во время его поездки во Львов бывшие участники боевых действий в Донбассе окружили комика и принялись задавать ему вопросы.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что бывшие военные преградили Зеленскому дорогу. Некоторые из присутствующих начали уточнять у него мнение о России. Некоторые начали возмущенно предъявлять ему обвинения.

Зеленский попытался успокоить недовольных: "Мы разам украинцы" - но его призывы тонули в криках активистов.

Затем от одного из участников акции последовал вопрос, братья ли для украинцев русские.

"Для нас не братья", - ответил Зеленский и скрылся в Дворце культуры.

Напомним, что Зеленский, по данным соцопросов, лидирует в предвыборной гонке. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко находится на втором месте.