Зеленский в шутливой форме прокомментировал ситуацию с «плагиатом»

Президент Украины Владимир Зеленский в шутливой форме прокомментировал обвинения в «краже абзаца» из речи экс-лидера страны Петра Порошенко для использования в своём выступлении в Брюсселе.

Как отмечает «Обозреватель», Зеленский вспомнил о ситуации в начале своего выступления на съезде партии «Слуга народа».

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — пошутил украинский лидер.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил мнение, что в администрации Зеленского не стали менять «проверенные тезисы» Порошенко.

5 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в «краже абзаца» из речи бывшего украинского президента.

В штабе Зеленского, в свою очередь, заявили о «диверсии» со стороны сотрудников МИД Украины и провокации команды Порошенко.