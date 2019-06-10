Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По схеме украинского "реверса": Прибалты будут платить за газ дороже (...
Михаил Делягин о книгах, достойных прочтения
«Нигде и никогда нельзя исключать ошибок»: в Кремле оценили ситуацию вокруг дела...
Говорить с Западом не о чем. Распад «нормандского формата»
Главная / Украина

Зеленский в шутливой форме прокомментировал ситуацию с «плагиатом»

10 июня 2019, 16:54  •  76 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в шутливой форме прокомментировал обвинения в «краже абзаца» из речи экс-лидера страны Петра Порошенко для использования в своём выступлении в Брюсселе.
 
Reuters
 

Как отмечает «Обозреватель», Зеленский вспомнил о ситуации в начале своего выступления на съезде партии «Слуга народа».

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — пошутил украинский лидер.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил мнение, что в администрации Зеленского не стали менять «проверенные тезисы» Порошенко.

5 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в «краже абзаца» из речи бывшего украинского президента.

В штабе Зеленского, в свою очередь, заявили о «диверсии» со стороны сотрудников МИД Украины и провокации команды Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
09 июня 2019, 18:24
Плахотнюк назвал Додона «зелёным человечком» и заявил, что «он больше не президент»
10 июня 2019, 13:39
Тимошенко готова создать «коалицию действий» с партией Зеленского
09 июня 2019, 21:24
Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки
10 июня 2019, 13:39
Гройсман прокомментировал загрязнение реки Рось химикатами
10 июня 2019, 16:54
На Украине сообщили о минировании Ровенской АЭС
10 июня 2019, 16:54
Зеленский в шутливой форме прокомментировал ситуацию с «плагиатом»
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2019, 04:09
Нацбатальоны против Зеленского. Кто кого и какова цена вопроса? (Армен Гаспарян)
10 июня 2019, 07:24
"Музыка и политика вещи разные": Лепс усомнился в версии Макаревича об отме...
10 июня 2019, 00:54
Молдавию объявили захваченным государством
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы ...
10 июня 2019, 00:39
«Катастрофа для безопасности»: почему украинским резервистам хотят разрешить хранение...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2019, 03:54
Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдвинули претензию России
07 июня 2019, 11:09
Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря западный мир
06 июня 2019, 09:09
Россия "сбила с ног" энергетику Эстонии - СМИ
07 июня 2019, 01:24
"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастрофы ушли на второй круг
08 июня 2019, 03:24
Танки, БМП, пикапы - всё уничтожено: В Минобороны России рассказали о разгроме боевиков в Сирии при попытке прорыва
05 июня 2019, 10:24
Война в Донбассе может обернуться Третьей мировой? Савченко заявила о фатальной ошибке Киева
06 июня 2019, 09:09
Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени считать коды "свой-чужой" - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.