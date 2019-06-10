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Зеленский в шутливой форме прокомментировал ситуацию с «плагиатом»
10 июня 2019, 16:54 • 76 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в шутливой форме прокомментировал обвинения в «краже абзаца» из речи экс-лидера страны Петра Порошенко для использования в своём выступлении в Брюсселе.
Reuters
Как отмечает «Обозреватель», Зеленский вспомнил о ситуации в начале своего выступления на съезде партии «Слуга народа».
«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — пошутил украинский лидер.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил мнение, что в администрации Зеленского не стали менять «проверенные тезисы» Порошенко.
5 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в «краже абзаца» из речи бывшего украинского президента.
В штабе Зеленского, в свою очередь, заявили о «диверсии» со стороны сотрудников МИД Украины и провокации команды Порошенко.
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