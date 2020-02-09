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Зеленский в Риме потребовал закрыть иностранные представительства Донбасса

09 февраля 2020, 01:09  •  61 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к главе итальянского правительства с требованием закрыть представительства Донецкой и Луганской народных республик.
Украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выдвинул ряд требований. Так, по мнению Зеленского, итальянцы должны избавиться от представительств ДНР и ЛНР.
Представительства народных республик действуют в Вероне, Мессине и Турине.
Однако, по мнению Зеленского, они "незаконны".
В сообщении пресс-службы лидера Незалежной также говорится, что Зеленский напомнил об осуждённом ранее в Италии Виталии Маркиве.
В частности, президент Украины признал, что глава итальянского правительства не может влиять на суд, но всё же указал на необходимость вернуть соотечественника на родину. Напомним, что в прошлом году его приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство журналиста Андреа Роккелли в Донбассе.
Впрочем, несмотря на такие важные для украинских радикалов заявления, простые украинцы бьют тревогу. По мнению местных экспертов, при Владимире Зеленском социальное государство на Украине доживает последние дни.
"Дни.ру" напоминают слова кандидата медицинских наук Валентины Маркевич, которая указала на баснословную стоимость для простых украинцев медуслуг.
Пока политика Зеленского, в том числе в социальной сфере, напоминает действия его предшественника. Установка та же: всеми способами сокращать социальные обязательства и в то же время увеличивать сборы с населения, констатируют в Незалежной.

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