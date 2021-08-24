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Зеленский в речи на Дне независимости посмеялся над Януковичем

24 августа 2021, 18:05  •  99 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер нации "забыл" о четвертом президенте государства, свергнутом в результате госпереворота в 2014 году
Президент Украины Владимир Зеленский в своей пламенной речи по случаю Дня независимости страны во время перечисления знаковых исторических личностей соборной обошел вниманием экс-лидера государства Виктора Януковича. Причем сделал это сознательно с длинной паузой для пущего эффекта. Трансляцию выступления украинского главы опубликовал ютуб-канал американского "Радио Свобода*" (издание введено в России в реестр СМИ-иноагентов).
По ходу длинного исторического спича Владимир Александрович отметил достижения бывших президентов страны.
По его словам, "Ровенщина подарила Украине первого президента (Леонида Кравчука), Черниговщина - второго (Леонида Кучму), Сумщина – третьего (Виктор Ющенко)".
Далее по списку должен был идти свергнутый в результате госпереворота в 2014 году уроженец донецкого Енакиево Виктор Янукович. Но в этом месте пан Зеленский сделал артистическую паузу, а после продолжил:
"Донеччина – подарила нам... (актера) Леонида Быкова и (олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом) Сергея Бубку", – с улыбкой на лице подчеркнул лидер нации.
В этот момент три бывших президента – Кравчук, Ющенко и Порошенко, а также остальные гости торжеств рассмеялись, оценив юмор экс-комика.
Также добавим, что в своем спиче пан Зеленский заявил о начале процесса возвращения в страну останков выдающихся сограждан, которые были захоронены за границей. Власти планируют вернуть исторические и культурные ценности Незалежной, находящиеся за ее пределами, и "ни один камушек" украинской истории не будет подарен кому-либо.
На уровень исторических знаний действующего лидера неньки или его спичрайтеров обратил внимание политолог и историк Владимир Корнилов.
"Из речи Зеленского на Дне незалежности: "В 1616 г. вооруженные силы Украины отмечали взятие крепости Кафы". Вот скажите, может человек в здравом уме такое говорить? " – задался вопросом эксперт в своем "Фейсбуке".
Ранее мы отмечали, как президент пустил слезу во время парада.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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