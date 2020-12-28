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Зеленский в попытке докричаться до Байдена спешит дойти и до "атомной бомбы Турчинова"

28 декабря 2020, 09:00  •  358 • Украина

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что президент Украины Владимир Зеленский в попытке докричаться до Джо Байдена спешит дойти и до "атомной бомбы Турчинова". Депутат считает, что к подобным заявлениям не стоит относиться как к пустой риторике.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что гипотетическое нападение России со стороны Крыма приведёт к большой войне, уточнив, что это была бы "ужасная ситуация".

"Будем надеяться, что это невозможно - иначе будет большая война", на которую "все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", сказал Зеленский.

По словам Паниной, не стоит относиться к таким словам как к пустой риторике. Но при этом слова Зеленского в адрес России становятся всё более неадекватными, считает депутат.

"Это напоминает раздававшиеся в Германии в 1945 году призывы к тотальной войне, к созданию формирований фольксштурма, куда загоняли всех подряд. По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал Порошенко и приближается к Турчинову, грозившемуся атомной бомбой", - считает парламентарий.

Панина объяснила, что Зеленский делает подобные заявления, руководствуясь циничным расчётом. С одной стороны, оправдывает водную блокаду полуострова, а с другой - пытается послать сигнал команде Байдена, считает Панина.

"Зеленский, видимо, пытается послать сигнал команде Джо Байдена, тесно связанной с Порошенко, хочет убедить её, что может быть ещё более антироссийским, чем его одиозный соперник, хочет понравиться новым американским властям", - сказала Панина, добавив, что в своих словах Зеленский зашёл слишком далеко.

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