Зеленский в печали – президент Украины признал, что «СП-2» будет достроен

Президент Незалежной Владимир Зеленский продолжает сокрушаться из-за газопровода «Северный поток-2», который почти достроен, и в своих переживаниях даже вторит бывшему президенту США Дональду Трампу, заявляя о том, что запуск газопровода представляет угрозу странам Евросоюза. Ох уж эти переживающие за Евросоюз президентешки. И ладно Трамп, с ним все понятно было, но Зеленя то куда?Ну и для Украины, конечно, «Северный поток-2» представляет угрозу, несмотря на то, что она до сих пор не входит в состав ЕС и никогда не войдет. Зеленский даже сделал пафосное сравнение с плохой концовкой фильма. Мол, когда концовка фильма известна, но все равно смотришь и надеешься, что история как-то по-другому закончится, хотя кино уже снято.И вот с концовкой фильма Зеленский правильно сравнил – проект почти достроен, никаких «сюрпризов» не будет, даже если кто-то, так сказать, начнет орать прямо в кинозале и кидаться попкорном в экран на титрах. Только вот уже надоели ныть по этому поводу, особенно, когда делают это только для того, чтобы покрасоваться перед Америкой. У которой в этом вопросе была только одна цель – протолкнуть свой сжиженный природный газ, который и хуже нашего по качеству, и дороже. Только вот объяснить это они нормально не могли, вот и придумали отмазку про «угрозу» для ЕС.