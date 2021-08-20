Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
США нанесли удар по лучшим людям России
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
Главная / Украина

Зеленский в печали – президент Украины признал, что «СП-2» будет достроен

20 августа 2021, 03:55  •  97 • Украина

Президент Незалежной Владимир Зеленский продолжает сокрушаться из-за газопровода «Северный поток-2», который почти достроен, и в своих переживаниях даже вторит бывшему президенту США Дональду Трампу, заявляя о том, что запуск газопровода представляет угрозу странам Евросоюза. Ох уж эти переживающие за Евросоюз президентешки. И ладно Трамп, с ним все понятно было, но Зеленя то куда?

Ну и для Украины, конечно, «Северный поток-2» представляет угрозу, несмотря на то, что она до сих пор не входит в состав ЕС и никогда не войдет. Зеленский даже сделал пафосное сравнение с плохой концовкой фильма. Мол, когда концовка фильма известна, но все равно смотришь и надеешься, что история как-то по-другому закончится, хотя кино уже снято.

И вот с концовкой фильма Зеленский правильно сравнил – проект почти достроен, никаких «сюрпризов» не будет, даже если кто-то, так сказать, начнет орать прямо в кинозале и кидаться попкорном в экран на титрах. Только вот уже надоели ныть по этому поводу, особенно, когда делают это только для того, чтобы покрасоваться перед Америкой. У которой в этом вопросе была только одна цель – протолкнуть свой сжиженный природный газ, который и хуже нашего по качеству, и дороже. Только вот объяснить это они нормально не могли, вот и придумали отмазку про «угрозу» для ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





97
Источник
Похожие новости
19 августа 2021, 06:50
Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю
19 августа 2021, 14:10
Брошенных в Кабуле украинских военных Киев назвал «бывшими»
18 августа 2021, 15:15
Следом за своей покровительницей уйдёт в политическое небытие мэр Киева Виталий Кличко
18 августа 2021, 07:55
На Украине призывают применить тактику талибов в войне с Россией
18 августа 2021, 15:15
На теле убитого Константина Павлова «нашли» следы от побоев и пыток, а в мэрии Кривого Рога его уже сменил представитель «слуг»
18 августа 2021, 21:40
Украинский спецназ тренируется «возвращать» Крым
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2021, 01:10
Кто опаснее всех для организаторов Великой пандемии
20 августа 2021, 01:10
Испания не пустила два корабля России в порт Сеута
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политичес...
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия...
20 августа 2021, 01:10
Американцы разгоняют афганцев вертолётами "Апачи", чтобы очистить взлётную ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
13 августа 2021, 04:05
Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже
17 августа 2021, 22:45
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.