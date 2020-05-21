Зеленский в окружении батальонов иноагентов: Как США взращивали "своих" на Украине

Первой причиной кадрового голода на Украине Васильев назвал отток специалистов за границу. Представители многих специальностей работают вне своей страны.

Вторая причина - непривлекательность госслужбы из-за её невысоких зарплат и трудностей в подъёме по карьерной лестнице. В данном случае частный бизнес более привлекателен.

Третья причина - политическая нестабильность. Чиновников связывают с тем или иным политическим игроком, которые с 2004 года менялись неоднократно. И с каждой революцией или контрреволюцией из высших чинов власти выбрасывается часть людей, нередко весьма компетентных и даже аполитичных.

Политолог отметил, что Донбасс всегда был кузницей кадров в сфере энергетики, промышленности, финансов, оттуда вышло много управленцев. Но сейчас этот регион для Украины потерян.

Пятой причиной является украинизация. Система образования деградирует, потому что людям запрещают использовать родной язык.

"Для целых регионов есть языковой барьер. То есть на бытовом уровне язык более-менее не составляет проблемы, но когда тебе нужно работать с документами, особенно с юридическими, то, поверьте, украинский язык не самый удачный способ передачи и кодирования информации", - убеждён эксперт.

Преодоление кадрового голода возможно лишь тогда, когда проблему будут решать на государственном уровне. Александр Васильев считает, что необходимо создать кадровый резерв, где потенциальные кандидаты должны проходить отбор, рост, стажировку. И такое на Украине уже сделано. Только "взрастили" специалистов западные структуры.

"Оказывается, что единственными, кто целенаправленно выращивал вот такой кадровый резерв, это оказались пресловутые западные структуры, всякие, через систему грантов. Они действительно единственные, кто воспитал целое поколение, достаточно многочисленное, людей, которые из общественного сектора способны перейти в систему госуправления", - произнёс политолог в беседе с Царьградом.

По его словам, США получают в ответ большую отдачу, хотя вложены были весьма скромные суммы. Возможно, на территории Украины всего несколько тысяч таких человек, но это американский резерв.

"И вот Зеленский оказался в ситуации, когда у него целые батальоны иностранных агентов, которые особо не скрываются. Какую-то часть этих людей Зеленский взял во власть и во многом на них опирается", - отметил политолог.

Он добавил, что украинский президент не хочет впадать в зависимость от структур Сороса и западных организаций на 100%. И это привело к тому, что Зеленскому просто неоткуда брать чиновников и некого назначать на важные должности.