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Зеленский в обращении к нации призвал не паниковать из-за "вторжения России"

19 января 2022, 23:50  •  137 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинцам не стоит паниковать, поскольку война уже "идёт восьмой год" .
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу. Он посоветовал гражданам не поддаваться панике и не скупать гречку и спички из-за "вторжения". По его словам, риск войны существует давно. При этом тут же он добавил, что Незалежная воюет уже восьмой год.
Объяснять нестыковку Зеленский не стал, но указал, что страна должна быть всегда готова к боям.
Зеленский добавил, что сейчас вокруг этой темы много ажиотажа. "Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", - указал политик, добавив, что Киев предпринимает шаги для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.
Отметим, что накануне с подобным обращением к украинцам выступал и глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим", - заявил Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Канады Мелани Жоли. Кулеба заверил, что президент Зеленский весь январь также "безвылазно пребывает" в международных контактах.
Страны Запада и официальные лица Украины постоянно делают неподтверждённые заявления о вероятном "вторжении" России на Украину. В России такие заявления называют безосновательным нагнетанием напряжённости.

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