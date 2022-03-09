Зеленский в обращении к британскому парламенту обвинил НАТО в трусости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту и изложил ход войны против Росси.Также в своей речи он раскритиковал НАТО.«Альянсы не действуют и даже небо закрыть не могут», — сказал Зеленский и обвинил НАТО в «недостатке мужества».Кроме того, он упрекнул Запад в том, что небо все еще открыто для российских ракет.«Мы не сдадимся и не проиграем, мы пойдем до конца, какой бы не была цена. Мы будем биться на терриконах и берегах Кальмиуса», — заключил украинский президент.