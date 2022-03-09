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Зеленский в обращении к британскому парламенту обвинил НАТО в трусости

09 марта 2022, 06:35  •  18 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту и изложил ход войны против Росси.

Также в своей речи он раскритиковал НАТО.

«Альянсы не действуют и даже небо закрыть не могут», — сказал Зеленский и обвинил НАТО в «недостатке мужества».

Кроме того, он упрекнул Запад в том, что небо все еще открыто для российских ракет.

«Мы не сдадимся и не проиграем, мы пойдем до конца, какой бы не была цена. Мы будем биться на терриконах и берегах Кальмиуса», — заключил украинский президент.

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