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Зеленский в обращении к британскому парламенту обвинил НАТО в трусости
09 марта 2022, 06:35 • 18 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту и изложил ход войны против Росси.
Также в своей речи он раскритиковал НАТО.
«Альянсы не действуют и даже небо закрыть не могут», — сказал Зеленский и обвинил НАТО в «недостатке мужества».
Кроме того, он упрекнул Запад в том, что небо все еще открыто для российских ракет.
«Мы не сдадимся и не проиграем, мы пойдем до конца, какой бы не была цена. Мы будем биться на терриконах и берегах Кальмиуса», — заключил украинский президент.
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