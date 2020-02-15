Зеленский в Мюнхене захотел провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский добрался на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Всего за несколько дней до начала этого мероприятия его подчиненные были обеспокоены тем, что в Мюнхен собирался приехать и его предшественник, Петр Порошенко. Как отмечали украинские политологи, сотрудники Офиса президента Украины (ОПУ - аналог российской АП) предпринимали всякого рода попытки, чтобы не выпустить Петра Алексеевича за пределы Родины, вплоть до вызова на допросы, но Порошенко всех обхитрил и «всплыл» в Мюнхене. Где обратил на себя внимание местных СМИ еще до приезда Зеленского.

Последний тщательно готовился к Мюнхенской конференции по безопасности, ставшей за последние 10-12 лет одним из важнейших мероприятий в Европе. Как сообщил один из телеграм-каналов со ссылкой на источники в ОПУ, «Зеленский хочет запомниться выступлением на этой конференции, как когда-то это сделал президент России Владимир Путин, выступая в далеком 2007 году». Напомним, тогда речь Путина об опасностях однополярного мира и о его обреченности в исторической перспективе произвела настоящий фурор в целом мире. Так что можете сами оценить замах Зеленского.

Как и часто в последнее время, замах и удар оказались несопоставимы. Можно сказать, что на выступлении Зеленского действительно яблоку негде было упасть. Люди не просто сидели, но и некоторым пришлось стоять вдоль стен, но президента Украины вряд ли обрадовало это обстоятельство. Потому что Зеленскому не дали слова в рамках основной сессии в главном зале конференции и ему пришлось зачитывать свою речь а каком-то вспомогательном помещении, в зале, чуть больше обычной гостиной в рядовом подмосковном коттедже бизнес-класса площадью около 50 квадратных метров. Если смотреть линейные размеры комнаты, то где-то 9 на 5 метров. Или около того. Более того, президенту Украины еще и микрофон забыли дать, чем немного вывели его из себя.

- Я могу получить микрофон? Я не могу без него, - возмущенно обратился Зеленский к организаторам, после чего микрофон ему отдала представитель конференции, назначенная вести эту сессию. И Зеленский стал произносить свою речь, которую можно было предсказать, даже не обладая семью пядями во лбу.

- У нас очень смешанные эмоции по последнему Мюнхенскому отчету. Там всего восемь упоминаний Украины. Это самый низкий показатель на шестой год конфликта в Украине. А не рано ли все начали успокаиваться? – обратился президент Украины к аудитории, состоявшей преимущественно из членов его команды и украинских и иностранных журналистов, и подчеркнул, что неправильно говорить «война в Украине», потому что это война с Россией. Нет, я с ним согласен, говорить «война в Украине» - это действительно неправильно, потому что безграмотно. Правильно «на Украине». Далее Зеленский, очевидно вспомнив, как рассказал, что Папа Римский назвал его «мирным герцогом», пардон, «президентом мира», постарался соответствовать этому.

- Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать... Полную тишину пока что не удалось обеспечить. Зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций. Нужны действенные механизмы,, - продолжил он. Между тем, рецепт прекращения войны весьма прост. Надо просто отдать команду о прекращении огня и выполнять Минские соглашения. Но эту великую тайну Зеленскому никто, похоже, еще не смог открыть и донести.

Понимая, что надо отчитываться о выполнении «домашнего задания» полученного в ходе саммита «нормандской четверки», из которого не выполнено ровным счетом ничего, Владимир Зеленский поделился новым «открытием» для урегулирования конфликта на Донебассе. Оказывается, в Киеве вместо разведения вооруженных сторон на заранее определенных участках, которые должны быть предварительно согласованы (и что Киев не может обеспечить вот уже третий месяц ни на одном участке линии разграничения сил) теперь придумал секторальное разведение сил.

- В соответствии с секторальным принципом линия разграничения разбивается на секторы, - пояснил, наверное, для особо тупых президент Украины и конкретизировал, что разведение сил происходит от сектора к сектору. Можно, конечно, и участок назвать сектором, но главное в этом все же не терминология, а реальное разведение вооруженных подразделений сторон конфликта, Чего Киев сделать не может. Или не хочет. А так – что сову о пень, что пнем по сове, как говорится, не так уж и важно. Но Зеленский почему-то уверен, что в течение своей президентской ему удастся завершить конфликт на Донбассе.

- Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, но, если мы это сможем, вернем наши территории и людей, я сделал это (стал президентом – прим. авт.) не зря, - заявил Зеленский, но при этом напрочь отказался от диалога с руководством ЛДНР. - Нас убеждают, что действенным является прямой диалог с так называемой «местной властью в ОРДЛО (так в Киеве называют неподконтрольную ему территорию Донбасса – прим. авт.). Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является не признанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины

Наряду с игрой терминами, это заявление тоже косвенно показывает, что реальное урегулирование Зеленского не интересует. Очевидно, Киеву придется подождать международного признания ЛДНР, чтобы приступить к реальному мирному урегулированию. Или же вести диалог с теми жителями Донбасса, которые переехали в Львовскую область или в Хмельницкую. Как это поможет мирному урегулированию – это другой вопрос. Который для Киева не так уж важен. Из серии анекдотов про любовь к детям и к самому «процессу».

Даже в тех вопросах, где Зеленский вроде бы начинает говорить серьезно, в духе Минских соглашений, он тут же дискредитирует значимость своих заявлений какой-нибудь репризой или «шуточкой» в духе «95 Квартала», как это случилось, например, в вопросе проведения выборов на Донбассе. Напомним, на саммите «нормандской четверки» Киев обязали проделать всю подготовительную работу для проведения выборов в ЛДНР осенью этого года.

- Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, - вроде бы всерьез заявил Зеленский в Мюнхене. Но тут же добавил. – Хотелось бы и в Крыму.

Кто тебя, клоун, за язык дергал? Тебе даже Помпео уже сказал забыть про Крым. Микрофон ему, понимаешь ли, дали, и тут же «Остапа понесло». А с другой стороны, и хорошо, что так получилось. А то бы еще восприняли его слова про выборы на Донбассе всерьез, за обещания ответственного политика.

Отдельной оценки от Зеленского удостоился и сам «нормандский формат».

- Что мне в нем нравится, он единственный дает, пусть мелкие для кого-то, но результаты. Что мне не нравится - вопрос Крыма не обсуждается мощно, - заявил Зеленский, видимо, понял, что сморозил чушь, и поправился. – Совсем не обсуждается. То есть, нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория. Там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка? Здесь могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется.

Мало США проблем по всему свету, в Сирии, Венесуэле, с Турцией и Европой, так еще и в Крым влезать Украина просит. И кто это говорит? Человек, который ни в одном формате ничего еще не мог решить. Человек, который не понимает, что этнические украинцы в Крыму действительно есть, но подавляющее большинство их давно стали гражданами России.

Видимо, чтобы сгладить эффект от приглашения Трампа на переговоры по Крыму, которые могут пройти в единственном формате Киев-Вашингтон, поскольку других участников найти точно не удастся, Зеленский решил пригласить Трампа в гости.

- Мы всегда рады видеть всех на Украине. Я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев, - объявил Зеленский, но и тут не удержался от клоунады. - Я его готов его принять быстрее, чем он меня.

Здорово подколол! Такую шпильку загнал хозяину Белого дома, что трудно не заметить. Не соринку, а целое бревно в глаз затолкал.

Все же классно украинцы поменяли президента! Ничего решить не может, но затмить может всех. И даже не по одному, а всех сразу. Главное, микрофон ему вовремя давать.