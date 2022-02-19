Зеленский в Мюнхене обратился к Западу с ядерной угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, обратился к Западу с ядерной угрозой. Он заявил, что Киев готов отказаться от своего неядерного статуса.

Украинский лидер подчеркнул, что Запад должен обеспечить безопасность страны, как того требует Будапештский меморандум. Если этого не произойдёт, то Киев признает этот документ недействительным. А это значит, что Украина откажется от своего статуса неядерной страны.

Он потребовал немедленного проведения консультаций по Будапештскому меморандуму.

Напомним, что этот документ был подписан в 1994 году. По его условиям, Украина передала всё ядерное оружие, оставшееся со времён Советского Союза, России, как стране-правопреемнице СССР. А в обмен получила гарантии безопасности от западных стран.

Сегодня украинские политики утверждают, что Будапештский меморандум был нарушен из-за "войны с Россией", хотя речь на самом деле идёт о гражданской войне внутри Украины, ведь противниками ВСУ выступают жители Донбасса.

В последнее время некоторые киевские официальные лица всё чаще критикуют первого президента Украины Леонида Кравчука за то, что тот отдал ядерное оружие России. Однако сам Кравчук позже заявлял, что у Киева не было иного выхода. У страны в начале девяностых не было ни средств, ни технологий, чтобы обеспечивать безопасное хранение ядерного арсенала. А Россия не просто забрала ракеты, но и заплатила за них.