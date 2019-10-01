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Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
01 октября 2019, 12:09 • 118 • Украина
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.
© president.gov.ua
Как отмечается, Зеленский и Круз провели встречу вечером в понедельник, 30 сентября.
«Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съёмок одного из своих новых кинопроектов. Это стало ещё одним поводом, чтобы посетить нашу страну», — говорится в сообщении.
Зеленский, как указывается, рассказал Крузу о своём опыте работы в кино.
«Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену», — добавили в пресс-службе.
В середине сентября Зеленский во время форума Ялтинской европейской стратегии YES пообщался с Милой Кунис, Эштоном Кутчером, сценаристом и продюсером сериала «Чернобыль» Крейгом Мезин, а также Робин Райт.
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